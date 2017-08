Vitesse in groepsfase Europa League gekoppeld aan Lazio en Nice

Dat betekent dat het Vitesse van trainer Henk Fraser in groep K een aantal oude bekenden tegenkomt. Bij het Italiaanse Lazio staan Stefan de Vrij en Ricardo Kishna onder contract en Wesley Sneijder speelt sinds deze zomer in Frankrijk voor Nice.

Sandy Walsh is de enige Nederlander bij Zulte Waregem, maar de Turkse Belg Onur Kaya doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde tussen 2005 en 2010 tachtig wedstrijden in het eerste elftal. Oud-Eredivisiespelers Timothy Derijck en Davy De Fauw staan ook op de loonlijst bij 'Essevee', vorig seizoen de nummer drie van België.

Vitesse begint het Europese avontuur op donderdag 14 september met een thuiswedstrijd tegen Lazio. Twee weken later is de eerste uitwedstrijd, in en tegen Nice. Vervolgens komt Zulte Waregem op 19 oktober op bezoek in Arnhem.

Op 2 november volgt de terugwedstrijd in België. Drie weken later mag Fraser met zijn selectie naar Rome, om de groepsfase op 7 demceber af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen Nice in het eigen Gelredome.

2002/2003

De Arnhemmers deden in het seizoen 2002/2003 voor het laatst mee aan een Europees hoofdtoernooi. Toen bleek Liverpool een maatje te groot in de derde ronde van de UEFA Cup. In 2012/2013 en 2013/2014 waren de voorrondes van de Europa League het eindstation voor Vitesse.

De bekerwinnaar is de enige Nederlandse deelnemer in het tweede Europese toernooi, nadat PSV, FC Utrecht en Ajax in de voorrondes werden uitgeschakeld door respectievelijk NK Osijek, Zenit Sint-Petersburg en Rosenborg.

Voor het eerst sinds het seizoen 1961/1962 komen er na augustus nog maar twee Nederlandse clubs uit in Europa. Feyenoord werd donderdag bij de loting voor de Champions League gekoppeld aan Napoli, Manchester City en Shakhtar Donetsk.

Everton

Ronald Koeman, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg lootten met Everton tegen het Olympique Lyon van Kenny Tete, het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer en Apollon Limassol uit Cyprus.

Zenit en Rosenborg, donderdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van FC Utrecht en Ajax, zitten samen in groep L. Zij strijden om twee tickets voor de knock-outfase met het Spaanse Real Sociedad en het Macedonische Vardar.

Groep C heeft ook de nodige Nederlandse inbreng. Eljero Elia komt daarin met Istanbul Basaksehir het Duitse Hoffenheim van Justin Hoogma, landgenoten Jody Lukoki en Virgil Misidjan van Ludogorets en tot slot het Portugese SC Braga tegen.

Arsenal vecht met BATE Borisov (Wit-Rusland), FC Köln (Duitsland) en Rode Ster Belgrado (Servië) om de bovenste twee plekken in poule H en AC Milan werd in groep D gekoppeld aan Austria Wien (Oostenrijk), HNK Rijeka (Kroatië) en AEK Athene (Griekenland).