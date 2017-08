Advocaat denkt dat Van Persie nog belangrijke bijdrage kan leveren

"Ik denk dat hij nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben", verklaart Advocaat de rentree van Van Persie op zijn persconferentie richting de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije.

De 34-jarige Van Persie speelde in oktober 2015 zijn laatste interland en werd sindsdien niet meer opgeroepen door Advocaat en diens voorganger Danny Blind. "Hij heeft natuurlijk een beetje lopen kwakkelen met zijn fitheid", aldus de bondscoach.

"Maar ik denk dat hij nog ontzettend veel kwaliteiten heeft. Van Persie kan nog een heel belangrijke bijdrage leveren, in wat voor rol dan ook. Ik ben ervan overtuigd dat we spelers nodig hebben die alles al meegemaakt hebben."

Advocaat kan en wil de 101-voudig international geen speeltijd garanderen. "Iedereen die komt, weet dat hij kan spelen of niet kan spelen. Maar ik denk dat hij heel blij is dat hij weer bij het Nederlands elftal is en met een goed gevoel naar Nederland komt."

Elia en Babel

Tegenover de rentree van Van Persie staat de afwezigheid van twee andere aanvallers die uitkomen in de Turkse competitie: Eljero Elia en Ryan Babel. Beiden maakten wel deel uit de van de voorselectie van Advocaat.

"We hebben laten zien dat we ze volgen, maar in aanvallend opzicht toch gekozen voor spelers die er al een tijd bij zitten", zegt de oud-trainer van Fenerbahçe. "Ik heb er wel goed over nagedacht en zie ze wekelijks spelen. Maar ik zie ook Quincy Promes, die is bij Spartak Moskou een bepalende speler is. Dat zie ik niet bij die andere twee."

Advocaat geeft de voorkeur aan het scorend vermogen van Promes. "Hij is een doelpuntenmaker en zoekt de actie. En wij hebben goals nodig. Ik had Elia en Babel er allebei bij kunnen nemen, maar dan waren Promes en Memphis Depay er niet bij."

Vlekjes

Robben en Wesley Sneijder zijn er wel 'gewoon' bij. Beiden maakten dit seizoen om uiteenlopende redenen nog niet veel speelminuten, maar dat weerhield Advocaat er niet van een beroep te doen op hun ervaring.

"Als ik heel principieel was geweest, had ik hier met twaalf man gestaan. Maar dat kan in deze fase niet. Op elke speler zit wel een vlekje", doelt de bondscoach op de net weer fitte Robben en Sneijder, die pas enkele weken meetraint met zijn nieuwe club OGC Nice.

Davy Klaassen behoort niet tot de 24-koppige selectie. De middenvelder van Everton is geblesseerd en staat zijn plekje af aan oud-teamgenoot bij Ajax en debutant Donny van de Beek. "Die kan in potentie een belangrijke rol krijgen in de komende jaren."

Dat geldt ook voor een andere Ajacied, de pas 18-jarige Matthijs de Ligt. "In de toekomst kan hij zeker heel veel waarde hebben voor het Nederlands elftal. Iedere keer dat die jongen kan spelen, is een pré."

Vertrouwen

Ondanks alle 'vlekjes' en het mislopen van het EK van vorig jaar heeft Advocaat toch genoeg vertrouwen in zijn spelers richting de cruciale duels met Frankrijk en Bulgarije. "Ja, anders had ik ze niet uitgenodigd. Dat moet ook wel, want wie moet het anders doen?"

De wedstrijd tegen Frankrijk in het Stade de France begint donderdag om 20.45 uur. Het thuisduel met Luxemburg is op zondag 3 september om 18.00 uur in de Johan Cruijff Arena.

