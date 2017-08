Mediaoverzicht: 'Een dieptepunt in de clubhistorie van Ajax'

De Telegraaf schrijft over een 'regelrechte schande' en wijt de nederlaag van Ajax vooral aan de wissel van trainer Marcel Keizer, die aanvaller Kasper Dolberg in de tweede helft eruit haalde voor de onervaren verdediger Deyovaisio Zeefuik.

"Een wissel waarover lang zal worden nagepraat, heeft Ajax de das omgedaan tegen Rosenborg BK. Het elftal van Marcel Keizer was na de 1-2 virtueel deelnemer aan de groepsfase van de Europa League, maar het weghalen van Joël Veltman uit de defensie werd de Amsterdammers alsnog noodlottig."

Volgens de krant wordt de uitschakeling van Ajax door AS Monaco 'handenwrijvend begroet'. "Wat heeft Kasper Dolberg alleen in de Eredivisie en het bekertoernooi nog te leren? Wat doet de uitschakeling met zijn marktwaarde?"

Het AD schrijft over 'een dieptepunt in de clubhistorie van Ajax'. "Het is nu de vraag welke krachten binnen de club vrijkomen. De finaleplek in de Europa League werd vorig seizoen intern gezien als een nieuw begin, maar met terugwerkende kracht bleek dat een incident waarbij alles op zijn plek viel."

Clubleiding

De Volkskrant legt de verantwoordelijkheid voor de uitschakeling bij het bestuur van Ajax. "De clubleiding verkoopt telkens voor miljoenen aan spelers, maar slaagt er niet in de selectie op fatsoenlijke wijze aan te vullen. Dat is een kwestie van onverantwoord beleid: de onervaren trainer loopt stuk, de onervaren spelers krijgen tik op tik."

Trouw constateert dat trainer Keizer geen controle heeft over zijn ploeg. "Keizer mocht even de illusie koesteren dat hij met wissels iets teweeg kon brengen. Maar opnieuw had hij de zaken uiteindelijk nooit langdurig in de hand."

"Het broze ritme van Ajax werd gebroken door Rosenborg door de krachten op het middenveld te bundelen. Dat vindt Ajax niet prettig, en in het hart van het veld maakte Donny van de Beek, niet eens onder grote druk, een forse fout."