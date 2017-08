Coach Ten Hag noemt Europese eliminatie FC Utrecht 'totaal onnodig'

"Het is doodzonde dat het zo afloopt", aldus de trainer na afloop tegenover de NOS.

Aleksandr Kokorin maakte al vroeg de 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Sint-Petersburg. "In die fase ontbrak het ons aan geloof en overtuiging. De eerste tegengoal was één en al naïviteit, totaal onnodig. Ze lieten ons vervolgens in leven. Dat heb ik ook in de rust gezegd", zei Ten Hag.

In de tweede helft kwam Utrecht een stuk beter voor de dag. "De tweede helft was subliem, met lef en bravoure. We kregen controle en grip op de wedstrijd. We kregen kansen, doodzonde dat die ballen er dan niet in gaan en het op zo'n manier afloopt."

De Domstedelingen kregen uiteindelijk in de verlenging de beslissende tweede treffer tegen, waardoor de stand over twee duels op 2-1 kwam in het voordeel van Zenit. Opnieuw was Kokorin trefzeker voor de Russen. Ten Hag: "Het was op basis van de eerste wedstrijd en de tweede helft niet onverdiend geweest als wij door waren gegaan."

Labyad

Ook Zakaria Labyad vond dat Utrecht meer verdiend had. "We mogen trots zijn op wat we tegen deze tegenstander hebben laten zien. Maar er had meer in gezeten", zei de aanvallende middenvelder tegenover FOX Sports.

De eerste helft van FC Utrecht viel tegen, vond ook Labyad. "We vergaten toen te voetballen. Na de hervatting ging het beter. Er kwamen ook kansen, maar helaas hebben we die niet benut. Desondanks hebben we 120 minuten strijd geleverd. Dat nemen we mee naar huis terug en daar hebben we wat aan."