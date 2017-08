Van der Sar zwaar teleurgesteld na 'dramatische uitschakeling' Ajax

"Het is echt zeer teleurstellend", zei Van der Sar tegen FOX Sports na de 3-2 nederlaag in Trondheim. "We beginnen goed, maar komen door een fout op het middenveld op achterstand", doelde hij op een misser van Donny van de Beek.

"Daarna valt Klaas-Jan Huntelaar sterk in en komen we met 2-1 voor. Of ik het raar vond dat Dolberg er toen uit moest voor Deyovaisio Zeefuik? Ik denk dat onze trainer zo die snelle linksbuiten (doelpuntenmaker Samuel Adegbenro, red.) wilde bewaken."

"Maar helaas viel het niet onze kant op. We waren weer sterker, maar hebben weer verloren."

Sanchez

Door twee late goals van Rosenborg-aanvaller Adegbenro verloor Ajax voor de tweede keer in acht dagen van de Noorse kampioen.

De algemeen directeur ging niet direct in op de vraag of de directie van Ajax het vertrek van Bertrand Traoré, Davy Klaassen en Davinson Sanchez niet eerder op had moeten vangen.

"We moeten als directie naar onszelf kijken, net als de spelers en de trainer", hield Van der Sar zich op de vlakte. "De mooie avonden die we afgelopen seizoen hebben gehad gaan we dit seizoen niet zien. Dat is een zware teleurstelling."

Goede wedstrijd

"Ik denk dat we vanavond een goede wedstrijd hebben gespeeld met genoeg kansen om te winnen. Door individuele fouten geven we te makkelijk doelpunten weg en verliezen we. We waren in allebei de wedstrijden tegen Rosenborg niet de mindere partij", aldus Van der Sar.

Ajax bereikte afgelopen seizoen nog de finale van de Europa League. De laatste keer dat de hoofdstedelingen niet Europees actief waren was in het seizoen 1990/1991.

Dat was toen niet op sportieve gronden, maar door een schorsing van de UEFA na het 'staafincident' tegen Austria Wien.