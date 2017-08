Trainer Keizer vindt roemloos afscheid Ajax in Europa 'blamage'

"Want ik ben verantwoordelijk", zei de coach van de Amsterdammers na de 3-2 nederlaag in Trondheim. "Het is een blamage dat we uitgeschakeld zijn."

Keizer wilde zich niet verschuilen achter het gegeven dat directeur spelerszaken Marc Overmars het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sanchez niet tijdig heeft opgevangen.

"Volgens mij speelden we met acht spelers die drie maanden geleden de finale van de Europa League voetbalden", zei hij.

Fout

Keizer vond dat er zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht het nodige aan schortte bij zijn ploeg. "We scoren te moeilijk en geven de doelpunten te makkelijk weg. We begonnen heel goed, maar geven de 1-0 weg."

"Dan komen we met 2-1 voor en verzuimen we verder afstand te nemen. In de slotfase gaan we achterin weer in de fout."

Ajax gaf de zege weg nadat Keizer verdediger Deyovaisio Zeefuik voor aanvaller Dolberg had gebracht. Voor die wissel leek er niets aan de hand voor de formatie uit Amsterdam. "Ik wilde de boel zo op slot gooien", zei Keizer.

Adegbeno

Het tegenovergestelde gebeurde, want door twee late goals van Rosenborg-aanvaller Samuel Adegbenro verloor Ajax voor de tweede keer in acht dagen van de Noorse kampioen.

Ajax bereikte afgelopen seizoen nog de finale van de Europa League. De laatste keer dat de hoofdstedelingen niet Europees actief waren was in het seizoen 1990/1991. Dat was toen niet op sportieve gronden, maar door een schorsing van de UEFA na het 'staafincident' tegen Austria Wien.