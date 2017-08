Veltman vindt dat Ajax als team heeft gefaald tegen Rosenborg

"We hebben als team gefaald", zei Veltman voor de camera van FOX Sports. "Het heeft geen zin één schuldige aan te wijzen. We hebben het gezamenlijk laten afweten."

Ajax verloor vorige week in eigen huis al met 0-1 en was zeven dagen later ook in Trondheim niet opgewassen tegen de kampioen van Noorwegen (3-2).

Ajax zal daardoor voor het eerst sinds 1990 niet te bewonderen zijn in een Europees hoofdtoernooi. Iets wat Veltman nog nauwelijks kon bevatten.

"De laatste keer dat Ajax internationaal niet meedeed was ik nog niet geboren. Dit is een ongelooflijke klap. Het wordt nog een lange week voor ons om dit te verwerken.''

Onnodig

De nederlaag in de uitwedstrijd was ook onnodig, aangezien Ajax een kwartier voor tijd nog op een 1-2 voorsprong stond.

"Na rust speelden we goed en zetten we de achterstand om in een voorsprong van 2-1. Dat was voldoende. In plaats van nummer drie te maken geven we vervolgens de gelijkmaker weg. Ongelooflijk. Dat zij dan nog die derde maken doet er niet meer toe", treurde Veltman.