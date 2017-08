Ajax uitgeschakeld in Europa na nieuwe nederlaag tegen Rosenborg

Ajax, vorig seizoen nog finalist van de Europa League, verloor vorige week ook al in eigen huis van de kampioen van Noorwegen (1-0).

Nicklas Bendtner schoot Rosenborg op voorsprong na 26 minuten (1-0). Met Klaas-Jan Huntelaar als extra aanvaller liep Ajax na rust uit naar 1-2. Amin Younes maakte na een uur gelijk en liet twee minuten later Lasse Schöne scoren.

Ajax miste kansen op 1-3 en incasseerde in de laatste tien minuten twee doelpunten van Samuel Adegbenro.

Daardoor is Vitesse de enige Nederlandse deelnemer aan de groepsfase van de Europa League. Feyenoord vertegenwoordigt ons land in de Champions League.

Aanwinsten

Net als in beide duels met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League bleek de uitgeholde selectie van Ajax nog niet op orde in het tweeluik met Rosenborg. Aanwinsten Maximilian Wöber en Luis Orejuela werden zo laat aangetrokken dat ze nog ontbraken in Trondheim. Siem de Jong keert waarschijnlijk pas de komende weken terug naar de Johan Cruijff Arena.

De nieuwe trainer Marcel Keizer liet Donny van de Beek als verdedigende middenvelder voetballen en gaf Lasse Schöne een aanvallende rol. Van de Beek weet dat hij op die positie nauwelijks balverlies mag lijden maar deed dat na 26 minuten wel. Rosenborg counterde razendsnel en promoveerde de eerste aanval tot de openingstreffer. Bendtner scoorde op aangeven van Fredrik Midtsjø, die door AZ begeerd wordt.

Ajax begon nog wel uitstekend aan het duel en was via Kasper Dolberg, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech dicht bij een doelpunt. Na de goal van Rosenborg incasseerde de club uit de hoofdstad een volgende dreun toen Justin Kluivert vanwege een spierblessure niet verder kon. Keizer koos nog niet voor Huntelaar, die zijn ploeg zondag naar de eerste zege van het seizoen leidde. Hij bracht Vaclav Cerny in het elftal.

Na rust verscheen Huntelaar wel op het veld, voor Van de Beek. Met een extra aanvaller kreeg Ajax kansen. Amin Younes maakte na een uur gelijk en bereidde twee minuten later ook de 1-2 van Lasse Schöne voor. Daarna verzuimden Huntelaar, Dolberg en Younes (paal) het duel te beslissen, zodat Samuel Adegbenro in de slotfase tweemaal kon toeslaan.