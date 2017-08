El Ahmadi ziet kansen voor Feyenoord in groepsfase Champions League

"Het kon zwaarder", zei de aanvoerder van de Rotterdammers donderdag in De Kuip voor de camera van Feyenoord TV. "Het zijn leuke ploegen, waar we misschien wel een kans tegen hebben."

El Ahmadi denkt dat City favoriet is voor poulewinst. "Zij steken er waarschijnlijk wel bovenuit. Napoli is misschien wel te vergelijken met AS Roma, waar we in het recente verleden nog tegen hebben gespeeld."

"En Shakhtar is ook gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen. Er staan daar veel Brazilianen onder contract. Ze doen het altijd wel leuk in de Champions League."

Real Madrid

El Ahmadi had het naar eigen zeggen ook leuk gevonden als niet Shakhtar, maar Real Madrid de opponent was geweest die in pot 1 zat.

"Maar misschien is dit sportief gezien wel de beste tegenstander. En met City heb je er alsnog een heel mooie ploeg tussenlopen die ook fantastische spelers hebben. Het wordt een moeilijke opgave, maar we gaan er gewoon vol voor. We gaan met vertrouwen richting de eerste wedstrijd."

El Ahmadi gaf te kennen dat de reacties in de groepsapp verschillend waren. "Sommige jongens wilden dat we grote clubs als Paris Saint-Germain zouden treffen en er waren ook een aantal die wat mindere ploegen wilden loten. De meningen waren dus verdeeld, maar over het algemeen is iedereen blij dat deze club weer uit mag komen in de Champions League."