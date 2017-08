Feyenoord treft Shakhtar, City en Napoli in groepsfase Champions League

Dat bleek donderdagavond uit de loting, die werd uitgevoerd door Francesco Totti en Andriy Shevchenko. De Rotterdammers zaten in Monaco in pot vier en treffen daardoor op papier drie sterkere ploegen.

Feyenoord is dit jaar de enige Nederlandse club in de Champions League. Ajax werd drie weken geleden al in de derde voorronde uitgeschakeld door OGC Nice, dat op zijn beurt dinsdag in de play-offs zijn meerdere moest erkennen in Napoli.

Feyenoord speelde in het seizoen 2002/2003 voor het laatst in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van toenmalig trainer Bert van Marwijk redde het destijds niet in een groep met Juventus, Newcastle United en Dinamo Kiev.

Shakhtar Donetsk werd afgelopen seizoen voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oekraïne. Manchester City en Napoli moesten genoegen nemen met de derde plaats in respectievelijk Engeland en Italië.

Bosz

Coach Peter Bosz wacht met Borussia Dortmund een zware dobber in poule H. De Duitsers kruisen de degens met titelverdediger Real Madrid, Tottenham Hotspur en Apoel Nicosia.

Ook de groepen B (Bayern München, Paris Saint-Germain, Anderlecht en Celtic), C (Chelsea, Atletico Madrid, AS Roma en Qarabag) en D (Juventus, FC Barcelona, Olympiakos Piraeus en Sporting Portugal) mogen er zijn.

De finale van het komende Champions League-seizoen wordt op 26 mei afgewerkt in Kiev.

Volledige loting groepsfase Champions League:

Groep A: Benfica, Manchester United, FC Basel, CSKA Moskou

Groep B: Bayern München, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic

Groep C: Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Qarabag

Groep D: Juventus, Barcelona, Olympiakos Piraeus, Sporting Portugal

Groep E: Spartak Moskou, Sevilla, Liverpool, Maribor

Groep F: Sjachtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

Groep G: AS Monaco, Porto, Besiktas, RB Leipzig

Groep H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Apoel Nicosia