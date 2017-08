VVV-Venlo neemt Peeters op huurbasis over van Real Madrid

"Voor de ontwikkeling van Mink is het van belang dat hij op niveau speelminuten kan maken. Bij ons is die kans groter dan in Madrid. Mink kan voor ons absoluut van toegevoegde waarde worden", zegt technisch directeur Stan Valckx donderdag op de site van de Eredivisieclub.

Peeters speelde in de jeugd van PSV en Ajax, waarna hij in 2014 de overstap maakte naar de academie van de 'Koninklijke'.

De jeugdinternational uit Nijmegen zat bij Real Madrid Castilla, het tweede elftal van de Spaanse grootmacht. Hij verlengde eerder deze week zijn contract bij Real Madrid met drie jaar.

VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn kan zondag al beschikken over Peeters als het in De Koel Ajax ontvangt. De Limburgers zijn met zes punten uit twee wedstrijden uitstekend begonnen aan de nieuwe jaargang in de Eredivisie.