Ibrahimovic tekent alsnog nieuw contract bij Manchester United

"Ik ben terug om af te maken waar ik vorig seizoen aan begonnen ben", reageert de 35-jarige Ibrahimovic op de site van United. "Het was altijd mijn bedoeling en die van de club dat ik zou blijven."

"Ik kan niet wachten om weer op het veld van Old Trafford te staan, maar ik weet ook dat ik de tijd moet nemen volledig te herstellen. Ik heb hard gewerkt en zal dat blijven doen om ervoor te zorgen dat ik in de beste mogelijke vorm zal zijn als ik terugkeer op het veld."

Ibrahimovic maakte vorig seizoen indruk in zijn eerste seizoen bij Manchester United met 28 goals in 46 officiële duels, maar in april liep hij een zware kruisbandblessure in zijn knie op in de return van de kwartfinale in de Europa League tegen Anderlecht (2-1 winst).

Begin juni besloot United daarom de optie in het aflopende contract van de Zweed niet te lichten. Manager José Mourinho maakte de laatste maanden wel duidelijk dat de deur nog openstond voor een terugkeer van Ibrahimovic.

Lukaku

Mourinho toont zich donderdag zeer verheugd dat hij ook dit seizoen over Ibrahimovic kan beschikken. "Na zijn prestaties vorig seizoen verdient hij ons vertrouwen", aldus de Portugees. "We zullen geduldig wachten op zijn terugkeer. Ik twijfel er niet aan dat hij belangrijk voor ons zal zijn in de tweede helft van het seizoen."

De Amerikaanse artsen van Ibrahimovic zijn meer dan tevreden over het herstel van de spits en denken dat de oud-Ajacied nog voor het einde van het kalenderjaar zijn rentree zou kunnen maken.

United haalde met Romelu Lukaku al wel een vervanger voor Ibrahimovic in huis. De Belgische spits tekende voor vijf jaar en kwam voor naar verluidt zo'n 85 miljoen euro over van Everton. Hij heeft in zijn eerste twee competitiewedstrijden voor de 'Red Devils' al drie keer gescoord.

Lukaku heeft het rugnummer negen overgenomen van Ibrahimovic, nadat hij daar toestemming voor had gevraagd aan de Zweed. Ibrahimovic zal dit seizoen met rugnummer tien gaan spelen.

