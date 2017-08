Frankrijk met Mbappé en zonder Dembélé in WK-kwalificatieduel met Oranje

De Franse bond maakte donderdag de namen van de 24 spelers bekend die het volgende week donderdag in het Stade de France tegen Oranje opnemen. Drie dagen later wacht een ontmoeting met Luxemburg.

Deschamps heeft richting de cruciale kwalificatiewedstrijden geen boodschap aan het gebrek aan speeltijd van Mbappé. De 18-jarige spits staat op het punt een miljoenentransfer naar Paris Saint-Germain te maken en miste daardoor de laatste wedstrijden van AS Monaco.

Ook Dembélé heeft de laatste weken geen duels gespeeld, maar hij kreeg geen oproep van Deschamps. De 20-jarige spelmaker is een belangrijk doelwit van FC Barcelona en traint door alle transferperikelen niet mee met de selectie van Borussia Dortmund-trainer Peter Bosz.

Deschamps benadrukte dat hij geen zin heeft in transfergedoe zodra het trainingskamp van de Fransen maandagmiddag begint. "De spelers weten dat er geen uitgang meer is als ze aankomen in Clairefontaine."

Manchester United-aanvaller Anthony Martial en Dimitri Payet van Olympique Marseille ontbreken eveneens in het keurkorps van Deschamps.

Groep A

Frankrijk, vorig jaar nog verliezend finalist op het EK in eigen land, staat na zes wedstrijden tweede in groep A van de WK-kwalificatiereeks. Zweden is na zes wedstrijden koploper, met evenveel punten als 'Les Bleus'. Oranje volgt op drie punten.

Het treffen tussen Frankrijk en Nederland begint donderdag 31 augustus om 20.45 uur in Saint-Denis. Die zondag daarop komt Luxemburg op bezoek in Toulouse.

Dick Advocaat maakt vrijdag de definitieve selectie van Oranje bekend.

Selectie Frankrijk

Keppers: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda.

Verdedigers: Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny, Layvin Kurzawa, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane.

Middenvelders: N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso.

Aanvallers: Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé, Florian Thauvin.