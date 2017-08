Talent Grot maakt 'droomtransfer' van NEC naar Leeds United

Grot tekent voor vier seizoenen in Leeds, meldt de club van manager Thomas Christiansen op de eigen site. Er worden geen mededelingen gedaan over de transfersom van de Nederlander, die in Nijmegen nog tot medio 2018 vastlag.

"Ik ben ontzettend blij", reageert Grot. "Dit is zo'n grote club en zo'n grote stap in mijn carrière. Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te spelen en ik vind het geweldig dat ik dat nu bij een club als Leeds United mag gaan doen."

De lange spits, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, maakte in 2015 zijn debuut voor NEC, waar hij vanaf zijn tiende de jeugdopleiding doorliep. Vorig seizoen was hij in Eredivisie goed voor 24 duels en zes goals.

Grot is bij Leeds de dertiende aankoop van deze zomer. Vurnon Anita, overgekomen van Newcastle United, tekende begin juli een driejarig contract op Elland Road.

Compliment

Bij NEC reageren ze trots op de overgang van Grot. "Deze transfer zie ik als een groot compliment aan onze jeugdopleiding en de staf", zegt technisch directeur Remco Oversier van de degradant.

"Jay-Roy is een voorbeeld van weer een exponent uit eigen vijver die nu een heel mooie stap maakt, een stap waar hij bij ons had aangegeven aan toe te zijn waardoor verlenging niet mogelijk bleek."

"Wij konden hem deze unieke stap bieden met deze transfer, die tegelijkertijd economisch gezien erg goed is voor de club. We hebben een vaste transfersom, een bonusconstructie en een doorverkooppercentage bedongen in de overeenkomst."