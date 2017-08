Keizer moet 'record' De Mos omzeilen om Ajax naar groepsfase te leiden

Keizer kwam in zijn eerste drie Europese wedstrijden als Ajax-trainer tot twee gelijke spelen tegen OGC Nice (1-1 en 2-2) en één nederlaag, vorige week in de Arena tegen Rosenborg (0-1).

De opvolger van Peter Bosz kan daardoor donderdag bij de return in Trondheim de tweede coach van de Amsterdammers worden die in zijn eerste vier Europese duels geen enkele zege boekt.

De Mos wist in zijn eerste twee seizoenen als Ajax-trainer niet te winnen. In het seizoen 1982/1983 schakelde Celtic de Amsterdammers uit in de eerste ronde van de Europa Cup I (2-2 uit en 1-2 nederlaag thuis) en een jaargang later deed Olympiakos Piraeus hetzelfde (0-0 thuis, 2-0 nederlaag uit, na verlenging).

Statistieken

Ajax zal donderdag moeten winnen van Rosenborg om te voorkomen dat de club zich voor het eerst sinds de Europese schorsing in het seizoen 1990/1991 en voor de tweede keer sinds 1966/1967 niet kwalificeert voor een Europees hoofdtoernooi.

De statistieken spreken niet in het voordeel van de nummer twee van de Eredivisie van vorig jaar. Ajax verloor in zijn Europese geschiedenis vijf keer eerder de heenwedstrijd thuis met 0-1 en slechts één keer wist de club die schade in de return weg te poetsen.

In het Champions League-seizoen 1995/1996 haalde Ajax de finale door Panathinaikos in Griekenland met 0-3 te verslaan, nadat de thuiswedstrijd in een 0-1 nederlaag was geëindigd.

Rosenborg haalde in alle vier de vorige gevallen de volgende Europese ronde wanneer de Noorse ploeg de heenwedstrijd op vreemde bodem met 0-1 won.

Ajax wacht bovendien al acht Europese uitwedstrijden op een overwinning. De laatste zege op vreemde bodem dateert van vorig jaar september in de groepsfase van de Europa League tegen Panathinaikos (1-2).

FC Utrecht

FC Utrecht heeft dankzij een knappe zege van 1-0 in de thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg een betere uitgangspositie om de groepsfase van de Europa League te halen, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag weet dat het zwaar wordt in de return tegen de Russische topclub.

FC Utrecht hoopt zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi.

Zenit en FC Utrecht trappen om 19.00 uur Nederlandse tijd af, Rosenborg tegen Ajax begint om 20.45 uur.