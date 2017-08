Ajax legt Oostenrijkse verdediger Wöber (19) voor vier seizoenen vast

De Oostenrijkse neo-international zette donderdag zijn handtekening onder een contract dat loopt tot de zomer van 2021, meldt Ajax op de site van de club.

Het is niet bekend hoeveel Ajax betaalt voor Wöber, maar volgens verschillende media strijkt Rapid Wien een transfersom van 7,5 miljoen euro op.

Wöber, die de voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrokken Davinson Sanchez moet doen vergeten en diens rugnummer 5 overneemt, is na Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer, Kostas Lamprou en Luis Orejuela de vijfde zomerse aanwinst voor Ajax.

Eer

"Het is een grote eer voor mij om bij een van de grootste clubs Europese te mogen tekenen. Het is een ongelooflijke dag voor me", reageert Wöber, die twee maanden geleden zijn eerste bezoek aan Amsterdam bracht. "Marc Overmars heeft mij het stadion en het trainingscomplex laten zien. Ik was erg onder de indruk."

Aanvankelijk zag Wöber af van een overstap naar Ajax en wilde hij zijn ontwikkeling liever voortzetten bij Rapid Wien. "Maar toen veranderde de situatie voor mij, omdat Sanchez werd verkocht."

Volgens directeur spelerszaken Overmars was het niet gemakkelijk om een opvolger voor Sanchez te vinden en is de kans "vrij groot" dat de verdediging nu rond is. "De concurrentie is er, laat ze maar vechten voor een plekje."

International

Wöber debuteerde vorig jaar februari in de Europa League-wedstrijd tegen Valencia als 17-jarige in het eerste elftal van Rapid Wien en speelde sindsdien 24 officiële wedstrijden voor de recordkampioen van Oostenrijk.

Hij werd onlangs voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Bondscoach Marcel Koller nam de jonge verdediger op in zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Wales en Georgië.