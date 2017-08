Keizer ziet 'makkelijk in te passen' Siem de Jong graag komen

"Ik heb een informatief gesprek met Siem gehad, meer niet. Hij is een oud-Ajacied die makkelijk in te passen is. Wat ons betreft komt hij, maar het zal waarschijnlijk niet eenvoudig worden", aldus Keizer woensdag op een persconferentie.

De Jong speelde eerder tussen 2007 en 2014 voor Ajax en staat nu onder contract bij Newcastle United, waar hij nooit uitgroeide tot basiskracht en mag vertrekken. Vorig seizoen speelde hij vanaf de winterstop op huurbasis voor PSV.

Ajax is woensdag in Noorwegen aangekomen voor de return in de play-offs van de Europa League tegen Rosenborg. De Amsterdammers gingen vorige week thuis met 1-0 onderuit tegen de Noren.

"Wij weten wat ons te doen staat. We moeten hier een resultaat halen en een ronde verder komen", aldus Keizer. "We hebben ons niet in een lekkere situatie gezet vorige week. Zij kunnen wachten, wij niet. Het is aan ons om ruimtes te vinden en kansen te creëren."

Dolberg

Keizer verwacht dat de transfergeruchten rond Kasper Dolberg geen invloed zullen hebben op zijn spel. De Telegraaf meldde woensdag dat AS Monaco een bod van 50 miljoen euro heeft gedaan op de Deense spits. Ajax zou het bod afgewezen hebben.

"Ik lees heel weinig kranten. Ik heb het uiteraard gehoord, maar zelf niet gelezen. Met Dolberg heb ik er nog niet over gesproken. Dat komt waarschijnlijk nog, maar ik denk dat hij heel stoïcijns is en kan spelen", aldus Keizer.

Het duel tussen Rosenborg en Ajax begint donderdag om 20.45 uur. De winnaar plaatst zich voor de poulefase van de Europa League.