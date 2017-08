FA-voorzitter noemt Rooney 'legende en icoon van zijn generatie'

"Vandaag is een einde van een tijdperk in het internationale voetbal", aldus Clarke. "Wayne Rooney is een icoon van zijn generatie en zonder twijfel een legende in het voetbal."

De 31-jarige Rooney meldde woensdag middels een verklaring dat hij na 119 interlands stopt bij het Engelse elftal. De aanvaller is met 53 goals topscorer aller tijden van zijn land.

"Het behoeft geen uitleg dat Wayne zich voor eeuwig een grootheid van de 'Three Lions' mag noemen", zei Clarke.

"We zijn verdrietig dat Wayne afscheid neemt als international, maar we respecteren zijn beslissing en verwachten dat hij nog vele jaren zijn bijdrage zal leveren aan Everton en het voetbal in zijn algemeen."

Treffers

Rooney speelde in november vorig jaar zijn laatste interland. Daarna werd hij niet meer geselecteerd voor de Engelse ploeg, omdat hij bij Manchester United weinig aan spelen toekwam.

De aanvaller verkaste deze zomer naar Everton, waar hij sterk begon met twee treffers in de eerste twee competitieduels. Southgate vroeg hem daarom deze week of hij terug wilde keren in de selectie, maar Rooney besloot om zijn afscheid aan te kondigen.

Sven Göran Eriksson, de bondscoach die Rooney dertien jaar geleden liet debuteren als international, vindt het "erg jammer" dat de aanvaller niet meer te bewonderen zal zijn op het WK van volgend jaar in Rusland.

"Als ik de bondscoach was, dan zou ik proberen om Rooney te overtuigen om zijn afscheid uit te stellen tot na het WK", vertelde de Zweed aan Sky Sports.