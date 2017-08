Topscorer aller tijden Rooney stopt als Engels international

De 31-jarige aanvaller speelde 119 interlands en was daarin 53 keer trefzeker. In 2015 kroonde hij zich tot topscorer aller tijden van Engeland door tegen Zwitserland het aantal goals van Sir Bobby Charlton (49) te passeren. Rooney speelde in november vorig jaar zijn laatste interland.

Southgate wilde Rooney selecteren voor de interlands tegen Malta en Slowakije in september. "Ik vond het geweldig dat Gareth me gebeld heeft om te zeggen dat hij me wilde oproepen voor de komende wedstrijden. Dat waardeer ik enorm", schrijft Rooney in een verklaring.

"Maar ik heb er lang en diep over nagedacht en heb Gareth verteld dat ik besloten heb om te stoppen als international. Het is een moeilijke beslissing geweest die ik heb besproken met mijn familie, de manager van Everton (Ronald Koeman, red.) en de mensen die dicht bij me staan."

Everton

Rooney werd de afgelopen maanden niet geselecteerd voor de Engelse ploeg, omdat hij bij Manchester United weinig aan spelen toekwam. De aanvaller verkaste deze zomer naar Everton, waar hij sterk begon met twee treffers in de eerste twee competitieduels.

"Het is altijd speciaal geweest om voor Engeland te spelen. Het was een privilege om aanvoerder te mogen zijn", zegt Rooney die 23 maal captain van zijn land was. "Ik bedank iedereen die me geholpen heeft. Maar nu is het tijd om het iets rustiger aan te doen."

"Het was een zware beslissing om Manchester United te verlaten, maar ik weet dat ik de juiste keuze heb gemaakt door terug te keren bij Everton. Ik wil mijn volledige focus en energie besteden om de club te helpen succesvol te zijn."

Toernooien

Rooney debuteerde in 2003 voor 'The Three Lions'. Met 17 jaar en 110 dagen was hij de jongste Engels international ooit. Dat record werd drie jaar later aangescherpt naar 17 jaar en 74 dagen door Theo Walcott.

Rooney was actief op de EK's van 2004, 2012 en 2016 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Voor het EK van 2008 wist Engeland zich niet te kwalificeren.

"Een van de weinige dingen waar ik spijt van heb, is dat ik nooit succesvol ben geweest op een toernooi met de Engelse ploeg", schrijft Rooney. "Ik zal altijd een gepassioneerde fan van Engeland blijven."

"Hopelijk kunnen we met de getalenteerde spelers die Gareth heeft laten doorbreken onze ambitie waarmaken. Op een dag zal onze droom uitkomen en ik kijk ernaar uit om daar bij te zijn als fan - of in een andere hoedanigheid."

Engeland speelt op 1 september tegen Malta en op 4 september tegen Slowakije in de WK-kwalificatie.