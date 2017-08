Neymar gaat claim van FC Barcelona aanvechten

"De verdediging van Neymar zal te zijner tijd worden ingediend", schrijven de advocaten van de Braziliaan woensdag in een verklaring.

Barcelona maakte dinsdag bekend dat de club een kleine twee weken geleden Neymar heeft aangeklaagd omdat hij contractbreuk zou hebben gepleegd. De Catalanen willen de bonus van 8,5 miljoen euro terug die ze vorig jaar oktober uitkeerden aan de aanvaller nadat hij zijn contract in Camp Nou tot medio 2021 verlengde.

Barça eist bovendien een vergoeding van 8,5 miljoen euro vanwege de geleden schade en vindt dat Neymar 10 procent rente over het totaalbedrag moet uitkeren omdat er te laat is betaald.

Begin deze maand verkaste Neymar voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain, nadat zijn vastgestelde transfersom van 222 miljoen euro betaald was. Daarmee loste hij Paul Pogba (105 miljoen euro) af als de duurste voetballer ooit.

Procedure

De advocaten van Neymar leken woensdag te impliceren dat Barcelona juist nog geld aan de aanvaller schuldig is, in plaats van andersom.

"Wat betreft de bonussen voor het tekenen van het contract in 2016: we moeten de mensen informeren dat Neymar een formele procedure is gestart bij de bevoegde rechtbank om de bonussen te innen."

PSG liet dinsdagavond weten dat de club volledig achter zijn nieuwe vedette staat en dat club en speler geen blaam treft. "We betreuren de houding van FC Barcelona en zijn zeer verbaasd over het naar buiten gebrachte statement", meldde de Franse kampioen in een verklaring.

Neymar haalde afgelopen zondag na zijn eerste thuisduel voor PSG (6-2 zege op Toulouse) al hard uit naar het bestuur van zijn voormalige club. "Ik vind dat deze mensen niet in het bestuur van Barcelona zouden moeten zitten", zei de vleugelspeler. "Barça verdient veel beter, iedereen weet dat."