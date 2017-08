De Boer hoopt dat eerste zege Crystal Palace vertrouwen geeft

"Zeges geven je vertrouwen, het is altijd leuk om te winnen. Het duel van komende zaterdag is misschien nog belangrijker na onze eerste twee nederlagen in de competitie", blikt De Boer op de website van zijn club vooruit op de thuiswedstrijd tegen Swansea City.

De Boer stelde in de bekerwedstrijd tegen de club uit het Championship enkele andere spelers op dan in de competitieduels met Huddersfield Town (0-3 nederlaag) en Liverpool (1-0 verlies). "Ik ben erg blij met de inzet van de spelers vanavond. Sommigen zijn net terug van een blessure en anderen hebben even op hun kans moeten wachten."

"Voor de wedstrijd heb ik gezegd dat ze zich moesten laten zien en het mij zo moeilijk mogelijk moeten maken. Veel spelers hebben getoond dat ze er klaar voor zijn, daar ben ik blij mee", aldus de 47-jarige trainer.

4-3-3

Pas een kwartier voor tijd kwam Crystal Palace op voorsprong tegen Ipswich via James McArthur. De Schotse middenvelder zorgde later ook voor 2-0.

"We hebben lang moeten wachten totdat de eerste bal erin ging. Ik ben erg blij voor de spelers, de fans en iedereen die van Crystal Palace houdt dat we eindelijk een doelpunt hebben kunnen maken" zegt De Boer.

De Londense ploeg begon nog moeizaam aan de bekerwedstrijd. "Als je de eerste helft analyseert, dan zie je dat we de tegenstander niet echt onder druk konden zetten. Na vijftig minuten switchten we van een 3-4-3 naar een 4-3-3-systeem. Daarna hadden we totale controle en creëerden we veel kansen."

De wedstrijd tussen Crystal Palace en Swansea City begint zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk de stand in de Premier League