'Ajax wijst bod van 50 miljoen op Dolberg af en haalt Siem de Jong terug'

Volgens De Telegraaf wenst Ajax na Davinson Sanchez niet nog een topspeler te verkopen deze zomer. "De transfermarkt is wat ons betreft dicht voor uitgaande transfers. Er wordt niemand meer verkocht", meldde de Ajax-directie nadat de Colombiaanse verdediger vorige week voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrok.

Die transfersom, die via bonussen kan oplopen naar 42 miljoen, betekende een recordtransfer voor de Eredivisie. Dat record had een week later kunnen sneuvelen, maar Ajax wil Dolberg niet laten gaan.

AS Monaco ziet in de 19-jarige Deen de opvolger van Kylian Mbappé. De 18-jarige spits wordt begeerd door Paris Saint-Germain.

Dolberg werd maandag geëerd met de Johan Cruyff Award, de prijs voor het grootste talent van de Eredivisie. Dit seizoen is de aanvaller nog niet in grote vorm. In vijf duels wist hij nog niet te scoren. Zondag begon hij zelfs op de bank in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1 zege).

Ajax vertrekt woensdag met Dolberg naar Trondheim, waar donderdag tegen Rosenborg BK gespeeld wordt in de play-offs van de Europa League.

De Jong

Daar zal Siem de Jong nog niet bij zijn, maar Ajax hoopt de middenvelder wel binnen 48 uur over te nemen van Newcastle United.

Na een verhuurperiode bij PSV keerde De Jong (28) deze zomer terug naar zijn Engelse werkgever, waar hij bij de eerste duels van het seizoen niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

Volgens De Telegraaf was ook Reading van manager Jaap Stam in de markt, maar kiest De Jong na een telefonisch gesprek met trainer Marcel Keizer voor een terugkeer naar Amsterdam.

De Jong speelde tussen 2007 en 2014 bij Ajax, waar hij aanvoerder werd. Daarna vertrok hij naar Newcastle United, maar daar veroverde de aanvallende middenvelder geen vaste basisplaats.