Hoedt verlaat Lazio en tekent voor vijf seizoenen bij Southampton

Dat bevestigt Southampton dinsdag op de website van de club. Het is niet bekend hoeveel de 'Saints' betalen voor de 23-jarige Hoedt, die zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2022.

Hoedt is de derde zomerse aanwinst in het St. Mary's Stadium en wordt bij Southampton ploeggenoot van medeinternationals Virgil van Dijk en Jordy Clasie, die beiden aan hun laatste weken bezig lijken bij de huidige nummer zeven van de Premier League.

"Ik vind het prachtig om hier te zijn", reageert Hoedt, die rugnummer 6 krijgt, op zijn overstap. "Southampton is een heel grote club, dus het is een goede volgende stap in mijn ontwikkeling om in de Premier League te gaan spelen."

Bij Southampton zijn ze ook blij met de komst van de linksbenige Noord-Hollander. "Wesley is een van de meest talentvolle verdedigers van Europa en is een serieuze aanwinst", aldus vicevoorzitter Les Reed. "Hij heeft alles in zich om een grote rol in onze toekomst te spelen."

Oranje

Twee jaar geleden nam Lazio de centrale verdediger nog over van AZ, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen en eind 2013 debuteerde in het eerste elftal. Hij speelde in totaal 61 officiële wedstrijden voor de Romeinen en kwam daarin vier keer tot scoren.

Bij Lazio wist Hoedt voor het eerst een selectie voor het Nederlands elftal af te dwingen. In maart van dit jaar mocht hij van toenmalig bondscoach Danny Blind zijn interlanddebuut maken tegen Bulgarije (2-0 verlies).

