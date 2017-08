FC Barcelona eist 8,5 miljoen euro van Neymar vanwege contractbreuk

Neymar verlengde vorig jaar oktober zijn contract bij Barcelona tot de zomer van 2021 en had daardoor recht op een bonus, waarvan een deel al is uitbetaald aan de Braziliaan.

Omdat hij dat contract niet heeft uitgediend, heeft de 25-jarige aanvaller contractbreuk gepleegd volgens de Catalanen.

Barcelona eist nu restitutie van dat bedrag, plus een vergoeding van 8,5 miljoen vanwege de geleden schade. Bovendien moet Neymar tien procent rente over het totaalbedrag betalen omdat er te laat is betaald, vindt zijn voormalige werkgever.

"Wij willen als Barcelona onze belangen verdedigen. We klagen Neymar aan omdat hij een paar maanden nadat hij zijn contract tot 2021 had verlengd bij de club is vertrokken", meldt de 24-voudig landskampioen van Spanje.

Begin deze maand verkaste Neymar voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain, nadat zijn advocaten de vastgestelde transfersom van 222 miljoen euro betaald hadden. Daarmee loste hij Paul Pogba (105 miljoen euro) af als de duurste voetballer ooit.

Doelpunten

Neymar kon vorige week eindelijk debuteren voor zijn nieuwe club nadat de Spaanse voetbalbond, die aanvankelijk niet mee wilde werken aan de overstap, de benodigde documenten had opgestuurd naar de Franse bond FFF.

In zijn eerste duel voor de Parijzenaren (0-3 winst tegen En Avant de Guingamp) vond Neymar direct het net en afgelopen zondag blonk hij uit met twee goals en drie assists tegen Toulouse (6-2 overwinning).

Paris Saint-Germain liet later op dinsdagavond weten dat de club en speler geen blaam treft. "We betreuren de houding van FC Barcelona en zijn zeer verbaasd over het naar buiten gebrachte statement", aldus PSG op de site.