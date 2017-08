Kuijt had tijdens WK 2010 dopingattest na wortelkanaalbehandeling

Bij Kuijt gaat het om het middel dexamethasone, dat hij kreeg toegediend bij een wortelkanaalbehandeling. Kuijt zegt tegenover het AD dat hij tijdens het eindtoernooi in Zuid-Afrika naar de tandarts is gegaan met bondsarts Gert-Jan Goudswaard.

Na de wortelkanaalbehandeling werd een medisch attest aangevraagd bij de FIFA. "Dat is geheel volgens de regels gegaan", aldus de 37-jarige Katwijker.

Een attest kan worden aangevraagd door een sporter die vanwege medische gronden een verboden middel wil gebruiken. De voorwaarden zijn onder meer dat de hoeveelheid van het product geen grote prestatiebevorderende werking heeft, dat er geen andere redelijke behandelmethode bestaat en dat de persoon in kwestie zonder het middel gezondheidsproblemen zou krijgen.

Kuijt bereikte in 2010 met Oranje de WK-finale, waarin na verlenging werd verloren van Spanje. De buitenspeler had in de eindstrijd in Johannesburg een basisplaats en werd na 71 minuten gewisseld.

Dexamethason

Het middel dexamethasone is een synthetische corticosteroïde die onder meer gebruikt wordt bij ernstige ontstekingen. De ontstekigsremmer staat sinds 1975 op de dopinglijst.

Kuijt is met de Nieuw-Zeelander Tim Brown de enige voetballer die het middel gebruikte tijdens het WK 2010. Veel andere spelers op de lijst namen betamethasone, een mildere ontstekingsremmer, die bijvoorbeeld werkt tegen astma.

"Als ik de hele lijst met dopingattesten van het WK 2010 bekijk, dan maak ik me geen zorgen", zegt Olivier de Hon, wetenschappelijk medewerker van de Nederlandse Dopingautoriteit tegen NUsport. "Er deden 24 ploegen mee met elk 23 spelers. Als je eenzelfde aantal willekeurige mensen van de straat plukt, dan krijg je een vergelijkbare groep die deze medicijnen gebruikt."

"Dexamethason is een sterk middel dat je kunt injecteren of als pil kunt innemen. Het werkt euforiserend en is op de dopinglijst terechtgekomen omdat duursporters het mogelijk misbruikten", legt De Hon uit.

"Dit bewijst voor mij alleen maar dat de KNVB zijn zaken goed op orde had tijdens het WK", stelt De Hon.

Fancy Bear

De Russische hackersgroep Fancy Bear publiceerde dinsdag een lijst met 25 namen van spelers die van de FIFA toestemming kregen om een verboden middel te gebruiken tijdens het WK in Zuid-Afrika.

Fancy Bear lekte het afgelopen jaar meerdere vertrouwelijke documenten die werden verkregen via een hack bij antidopingbureau WADA. Zo kwamen onder meer de gegevens van wielrenners Chris Froome en Bradley Wiggins, tennisser Rafael Nadal en atleet Mo Farah op straat te liggen.

Op de dinsdag gepubliceerde lijst staan ook de namen van Ryad Boudebouz, Karim Matmour (Algerije), Diego Milito, Carlos Tevez, Juan Sebastian Veron, Gabriel Heinze, Walter Samuel (allen Argentinië), Fabian Orellana, Humberto Suazo (Chili), Kanga Akale (Ivoorkust), Christian Träsch, Mario Gomez, Hans-Jörg Butt, Dennis Aogo (Duitsland), Georgios Tzavellas, Pantelis Kaptenos (Griekenland), Vicenzo Iaquinta, Mauro Camoranesi (Italië), Tim Brown, Costa Barbarouses, Ryan Nelson (Nieuw-Zeeland), Martin Jakubko (Slowakije), Mario Suler (Slovenië) en Heath Pearce (Verenigde Staten).

In andere documenten die Fancy Bear dinsdag naar buiten bracht, blijkt dat 160 voetballers in 2015 positief testten op doping. Het grootste deel van hen speelde in Midden- en Zuid-Amerika.