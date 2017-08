Younes keert terug in selectie Ajax voor return tegen Rosenborg

De aanvaller moest zondag nog het competitieduel in de Johan Cruijff Arena met FC Groningen (3-1 zege) aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte.

Younes werd toen verdienstelijk vervangen door Vaclav Cerny, die met twee assists een belangrijk aandeel had in de eerste overwinning van het seizoen voor de Amsterdammers.

Kostas Lamprou reist woensdag ook mee naar Noorwegen. De doelman kwam deze zomer transfervrij over van Willem II, maar moet André Onana en Benjamin van Leer voor zich dulden.

Van de twintig spelers die trainer Marcel Keizer heeft geselecteerd, moeten er nog twee afvallen en op de tribune plaatsnemen.

Keizer verwacht dat het donderdag fiftyfifty zal zijn in Noorwegen. "We weten wat ons te wachten staat. Zij zullen behoudend spelen en wij zullen aanvallen. We zullen ervoor moeten zorgen dat we de counter er telkens uit halen", zegt hij tegen Ajax TV.

"Zelf zullen we onze kansen beter moeten benutten dan in de vorige wedstrijden. Geduld is ook belangrijk in dit soort wedstrijden. Dat je niet jezelf voorbij loopt en direct een doelpunt tegen krijgt."

Ajax moet in Trondheim de 0-1 nederlaag van vorige week in eigen huis zien goed te maken. Als de Amsterdammers daarin slagen, dan is een ticket voor de groepsfase van de Europa League binnen.

Rosenborg-Ajax begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Ruddy Buquet.

Volledige selectie Ajax: André Onana, Benjamin van Leer, Kostas Lamprou, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Nick Viergever, Mitchell Dijks, Damil Dankerlui, Deyovaisio Zeefuik, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Amin Younes, Vaclav Cerny, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.

