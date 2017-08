Rooney sneert naar criticasters na 200e goal in Premier League

"Niet slecht toch, voor iemand die niet fit meer is en niet meer over het veld kan rennen'', zo zei Rooney tegenover Engelse media.

"Het was een mooi moment om mijn 200e doelpunt te maken. Ik denk dat het 'rode' deel van Manchester daar ook wel van kon genieten'', lachte Rooney, die doelde op de rivaliteit tussen City en zijn vorige werkgever United.

De routinier plaatste een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij juichend met de handen achter zijn oren langs de aanhangers van City loopt. Heel wat supporters van de thuisploeg steken hun middelvinger op.

"Altijd leuk om wat bekende gezichten te zien'', schreef Rooney bij de afbeelding.

Shearer

Alleen Alan Shearer (260) heeft meer goals gemaakt in de Premier League. De oud-spits van onder meer Newcastle United heette Rooney maandag welkom in de 'club van 200'.

Manager Ronald Koeman prees zijn aanwinst na het knappe gelijkspel tegen City. "Hij is een ervaren speler, hij kan de jonge gasten veel leren. We willen graag prijzen winnen en hij weet wat daar voor nodig is."

"Vorige week tegen Stoke (1-0 zege door een treffer van Rooney, red.) was ik erg tevreden met zijn prestatie. Vanavond toonde hij de slimheid die nodig is tegen een ploeg als City. Rooney maakte in elke situatie de juiste beslissing. Ik ben erg blij met hem."

Nationale ploeg

De goede start van Rooney bij Everton zet mogelijk de deur open voor een terugkeer in de nationale ploeg van Engeland. De aanvalsleider geldt nog altijd als de aanvoerder van de 'Three Lions', al dateert zijn laatste interland al van eind vorig jaar.

"Ik focus me op Everton'', stelde Rooney. "Maar ik zal ongetwijfeld deze week met bondscoach Gareth Southgate gaan praten en dan zien we het wel."

Engeland speelt op 1 september tegen Malta en op 4 september tegen Slowakije in het kader van de WK-kwalificatie.