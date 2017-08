Nice-coach Favre hoopt tegen Napoli op Sneijder en Balotelli

Bij Nice is de hoop voor een groot deel gevestigd op Mario Balotelli en Wesley Sneijder. Beide spelers ontbraken vorige week. Sneijder debuteerde afgelopen weekend voor Nice en speelde bijna de hele competitiewedstrijd tegen Guingamp.

Balotelli viel tegen Guingamp 25 minuten en geldt als een van de kandidaten om voorin de plaats over te nemen van de geschorste Alassane Plea.

"We moeten zien hoe zij zijn hersteld van de wedstrijd", zei Favre maandag op de persconferentie. "Zij kunnen voor iets extra's zorgen, maar dat moeten we nu afwachten."

Ajax

De Zwitser heeft nog alle vertrouwen in een positieve afloop. Ook in de vorige ronde tegen Ajax begon Nice in de tweede wedstrijd als underdog en liep het voor de Fransen goed af.

"Als ik niet zou geloven in een goede afloop, zou ik nu niet naar de persconferentie zijn gekomen", aldus Favre. "Er is nog van alles mogelijk. We hebben zowel individueel als collectief een topprestatie nodig."

Bij de Italianen is het nog onzeker of Dries Mertens meedoet. De oud-PSV'er, die in Napels de score opende, kampt met zijn kleine teen en trainde daarom maandag individueel.

De wedstrijd tussen Nice en Napoli begint dinsdag om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl en de NUsport-app.