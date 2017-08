Koeman pakt met Everton punt bij Manchester City

Wayne Rooney was na dik een half uur de maker van het openingsdoelpunt voor de ploeg van coach Ronald Koeman. Het doelpunt van de Engelsman was zijn 200e in de Premier League. Daarvan maakte hij er 183 voor Manchester United en zeventien voor Everton.

Arbiter Robert Madley hielp de gasten vervolgens verder in het zadel. Hij besloot City-verdediger Kyle Walker nog voor rust zijn tweede kaart te geven voor een lichte overtreding.

Nadat Sterling in de slotfase de 1-1 had gemaakt, moest ook Everton met tien man verder. Morgan Schneiderlin kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij bij een sliding de bal leek te raken.

Koeman had de Nederlanders Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg en Cuco Martina een plaats op de bank toebedeeld. Klaassen kwam in de tweede helft als invaller het veld in, maar speelde geen gelukkige wedstrijd.

Beide ploegen staan met vier punten uit twee duels in de subtop. Manchester United is na twee 4-0 zeges op doelsaldo koploper.

