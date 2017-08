Caldas verwijt hockeyers niets na harde nederlaag tegen België

Volgens de geboren Argentijn gaat Oranje in Amstelveen gewoon de finale halen. "Dit kan gebeuren. Maar we gaan hier echt nog wel drie wedstrijden spelen", zei hij na de nederlaag bij de NOS.

België bleek op vrijwel elk vlak beter dan Oranje. De 'Red Lions' sprongen veel beter om met de kansen en hadden in Vincent Vanasch een doelman in topvorm. Hij hield zijn doel schoon, ondanks onder meer tien strafcorners tegen.

Ondanks de nederlaag heeft Oranje alles nog in eigen hand. Caldas complimenteerde zijn spelers zelfs. "Ze zijn blijven knokken en tot het laatst hebben we kansen weten te creëren. Dat hebben we goed gedaan. Het was niet onze dag wat het afwerken betreft. Maar hier worden we alleen maar sterker van."

Volgens Caldas valt er voldoende lering uit de verliespartij getrokken. "We zijn misschien iets te rustig begonnen. Pas bij een achterstand zijn we gaan aanzetten. Daardoor liepen we achter de feiten aan."

Nederland kan woensdag in het laatste groepsduel revanche namen. Bij een zege staat Oranje 'gewoon' in de halve finale.