De Ligt verlengt contract bij Ajax tot medio 2021

Het oude contract van De Ligt, die vorig seizoen op 17-jarige leeftijd debuteerde en een basisplaats veroverde, liep nog tot medio 2019.

De Ligt doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig jaar september zijn officiële debuut in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0), waarin hij direct scoorde. Tot dusver speelde hij 28 duels in de hoofdmacht, waarin hij drie doelpunten maakte.

Onder toenmalig Ajax-trainer Peter Bosz was De Ligt vorig seizoen ook basisspeler in de Europa League-finale, waarin werd verloren van Manchester United (2-0).

De Ligt is blij met zijn nieuwe contract en beseft dat hij zich dit seizoen moet doorontwikkelen. "De trainer, supporters en media verwachten meer van me. Er komt een ander soort druk op mijn schouders", zegt hij. "Het is goed om dat te ervaren en daarin een volgende stap te maken. Ik denk dat dit seizoen heel leerzaam zal zijn."

Oranje

Het sterke debuutseizoen van de centrale verdediger van de Amsterdammers leidde in maart tot zijn debuut in het Nederlands elftal. In het met 2-0 verloren WK-kwalificatieduel met Bulgarije stond De Ligt in de basis van Oranje. Bij beide tegendoelpunten zag hij er toen niet heel goed uit.

In mei van dit jaar werkte de Ajacied zijn tweede en tot dusver laatste interland af, toen hij zeventig minuten meedeed in de vriendschappelijke interland tegen Marokko in Agadir (1-2 winst).

De Ligt werd onlangs door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van Nederland voor de komende WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije. Beide wedstrijden worden komende maand gespeeld.

Dit seizoen kent De Ligt met Ajax een moeizame start. De eerste vier officiële wedstrijden, tegen OGC Nice (twee keer), Heracles Almelo en Rosenborg BK, leverden geen winst op. Zondag werd FC Groningen in het vijfde duel van het seizoen met 3-1 verslagen.