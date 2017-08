Nasri verlaat City en voegt zich bij Turkse club van Eto'o

Nasri had nog een contract tot medio 2019 in Manchester. Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens Engelse media is er 8 miljoen pond (8,8, miljoen euro) gemoeid met de transfer.

Nasri trok in augustus 2011 voor zo'n 25 miljoen pond (een kleine 30 miljoen euro) van Arsenal naar City, waar hij in zijn eerste vier seizoenen vaak basisspeler was.

Sinds de komst van trainer Josep Guardiola voor het seizoen 2016/2017 hoefde de aanvallende middenvelder niet meer op veel speeltijd te rekenen. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Sevilla. In totaal scoorde Nasri 26 keer in 176 duels voor City. In 2012 en 2014 won de oud-speler van Olympique Marseille de landstitel met de Engelse club.

Antalyaspor staat na twee wedstrijden vijftiende in de Süper Lig met één punt. Vorig seizoen eindigde de ploeg van aanvoerder Samuel Eto'o als vijfde in de hoogste Turkse divisie.

Burnley

Chris Wood maakt juist de overstap van de Premier League. De topscorer van het Championship vorig seizoen (27 goals) gaat van Leeds United naar Burnley.

De 'Clarets' betalen een recordbedrag voor de 25-jarige aanvaller uit Nieuw-Zeeland. Volgens Engelse media gaat het om 15 miljoen pond (16,5 miljoen euro).

Wood tekent voor vier jaar bij Burnley.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League