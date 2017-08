Aanvaller Larsson tekent voor vier jaar bij Feyenoord

Larsson was al langer uit op een transfer. Hij weigerde in het Abe Lenstra-stadion op de teamfoto te gaan en wilde ook geen deel uitmaken van de selectie van trainer Jurgen Streppel. De laatste weken trainde hij individueel of met het tweede elftal.

Met de komst van Larsson heeft trainer Giovanni van Bronckhorst voorin meer keuzemogelijkheden. Feyenoord versterkte zich deze zomer ook al met vleugelaanvallers Steven Berghuis (Watford) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel).

"Ik voelde dat ik klaar was voor de volgende stap in mijn loopbaan. Ik wil graag voor een groter publiek spelen", verklaart Larsson zijn transfer op de site van Feyenoord. "Toen de interesse van Feyenoord serieuze vormen aannam, heb ik direct besloten om naar deze club te gaan. Daar hoefde ik niet lang over na te denken."

Larsson, die met rugnummer 11 gaat spelen, kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. "Ik voel me fysiek gezien fit op dit moment, maar ik heb nog wel even tijd nodig om echt wedstrijdfit te worden. Daar gaan we de komende periode aan werken, zodat ik hopelijk snel mijn waarde kan bewijzen voor Feyenoord."

Compleet

"Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt'', zegt technisch directeur Martin van Geel. "Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep."

"Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden.''

Larsson stond ook in de belangstelling van clubs als Benfica en FC Metz, maar hij gaf de voorkeur aan Feyenoord, waarmee hij de Champions League in kan.

De Zweeds international tekende in de zomer van 2014 bij Heerenveen. De Friezen namen hem destijds over IFK Göteborg. Larsson, die tot nu toe 23 goals maakte in 86 Eredivisie-duels, had nog een contract tot medio 2018 in Heerenveen.

