Onana: 'Moeten niet vergeten dat Ajax vorig jaar ook slecht begon'

"Vorig jaar onder Peter Bosz begonnen we ook heel slecht, dat moeten we niet vergeten", zegt Onana tegen NUsport. "We hebben gewoon tijd nodig en moeten ons geen zorgen maken."

Onana en Ajax boekten zondag thuis tegen FC Groningen (3-1) de eerste overwinning van het seizoen. Het was tevens de eerste zege van Marcel Keizer als trainer van de Amsterdammers.

Onder de inmiddels naar Borussia Dortmund vertrokken Bosz reikte Ajax vorig seizoen na een moeizame start tot de finale van de Europa League. In de competitie eindigden de Amsterdammers vlak achter kampioen Feyenoord als tweede.

"Er is nog veel hetzelfde", aldus Onana. "In de trainingen doet deze coach soms dingen anders, maar we voelen ons nog steeds goed en zelfverzekerd. In de wedstrijden die we in de laatste weken niet wonnen, hadden we vooral gewoon pech."

Ervaring

De 21-jarige Onana vindt niet dat de wisselvalligheid van Ajax een gevolg is van een gebrek aan ervaring in de selectie, waarin Lasse Schöne (31) en Klaas-Jan Huntelaar (33) de enige dertigers zijn.

"Afgelopen seizoen hadden we net zo'n jong team en toen bereikten we de finale van de Europa League. We hebben met Lasse en Klaas-Jan genoeg ervaring. Zij zijn belangrijk. Het is mooi om met ze te trainen, ze helpen de jonge jongens."

Desondanks ziet Onana graag versterking komen. "Een aantal nieuwe spelers zou goed zijn, dat geeft de trainer meer keuzes. Desondanks hebben we op dit moment een goed team staan. Ik weet niet of er nog iets bij komt."

Sanchez

Ten opzichte van vorig jaar moet Ajax het doen zonder Onana's goede vriend Davinson Sanchez. De Colombiaanse verdediger vertrok afgelopen vrijdag voor een recordbedrag van minimaal 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

"Hij is een heel goede jongen en een goede vriend van me. Ik ben blij voor hem, al is het ook moeilijk. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de club en de supporters. Davinson was heel belangrijk, maar soms moet je begrip hebben voor een transfer."

Donderdag moet Onana met Ajax in Trondheim plaatsing voor de groepsfase van de Europa League zien af te dwingen tegen Rosenborg. De Noren wonnen vorige week het heenduel in Amsterdam met 0-1. Zondag gaat Ajax in de Eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo.

