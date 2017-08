Pochettino wil niks weten van 'Wembley-vloek' na nederlaag Spurs

"Ik begrijp dat iedereen erover wil praten, maar het 'Wembley-effect' is niet de reden waarom we verloren hebben", aldus Pochettino na het eerste thuisduel van het seizoen van de Spurs.

De club uit Londen speelt dit seizoen al zijn thuiswedstrijden op Wembley. Nabij het eigen White Hart Lane verrijst momenteel een nieuw stadion, dat plaats zal bieden aan 61.000 toeschouwers en medio 2018 klaar moet zijn.

Vorig seizoen speelden de Spurs hun Europese thuisduels al in het nationale stadion van Engeland, met weinig succes. Tottenham heeft vier van zijn laatste zes wedstrijden op Wembley verloren en slechts één van zijn laatste tien duels gewonnen.

"Ik vind dat we heel goed speelden", analyseerde Pochettino de wedstrijd tegen Chelsea, dat de zege pakte door een goal van Marcos Alonso twee minuten voor tijd. "Het is niet eerlijk om de schuld voor de nederlaag bij Wembley te leggen, want Wembley is een van de beste voetbalstadions in de wereld, zo niet het beste stadion."

Sfeer

Pochettino wilde er niks van weten dat het grotere veld op Wembley van invloed is op het spel van zijn ploeg. Het veld van White Hart Lane, waar de Spurs vorig seizoen ongeslagen bleven in de Premier League, is acht procent kleiner dan dat van Wembley.

"Alsjeblieft, houd op", zei de Argentijn. "Als je van voetbal houdt en de wedstrijd gezien hebt, dan weet je dat Wembley niet het probleem was."

Volgens Chelsea-manager Antonio Conte was de mystiek van Wembley wel degelijk van invloed op de wedstrijd. "Om eerlijk te zijn: de sfeer was geweldig", stelde de Italiaan. "En een dergelijke sfeer is ook fantastisch voor de bezoekende ploeg."

Chelsea en Tottenham Hotspur, de nummer één en twee van vorig seizoen in de Premier League, hebben allebei drie punten na twee wedstrijden.

