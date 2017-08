Neymar vindt dat FC Barcelona beter bestuur verdient

"Ik voel me erg verdrietig over het bestuur van Barcelona", zei Neymar zondag. "Toen ik in Barcelona arriveerde was ik gelukkig, daarna ben ik vier jaar gelukkig gebleven en toen ik vertrok was ik nog steeds gelukkig. Maar ik ben niet gelukkig met het bestuur."

"Ik vind dat deze mensen niet in het bestuur van Barcelona zouden moeten zitten", stelde Neymar. "Barça verdient veel beter, iedereen weet dat."

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu vertelde twee weken geleden op een supportersbijeenkomst dat hij teleurgesteld was in Neymar. De Braziliaan zou het spel rondom zijn toptransfer niet netjes gespeeld hebben.

"Dit is niet het gedrag dat we van een speler van Barcelona verwachten", zei Bartomeu. "Maar het is zijn beslissing. We hebben alles gedaan wat we konden om hem te overtuigen te blijven."

"Geen enkele speler is groter dan Barça. Alles heeft zijn grenzen en daarom hebben we hem laten gaan. Neymar is vier jaar lang een belangrijk onderdeel van onze club geweest, maar nu hoort hij bij de geschiedenis", zei de voorzitter.

Groot aandeel

Neymar tekende een jaar geleden nog een nieuw contract bij Barcelona. Omdat er toen al transfergeruchten waren, liet de club een vaste afkoopsom van 222 miljoen euro in het contract opnemen.

Dat bleek geen obstakel voor PSG. De Qatarese eigenaren maakten een grote som geld over aan Neymar, die daarmee zijn contract in Barcelona afkocht en vrij was om in Parijs te tekenen.

Met twee treffers en twee assists had hij zondagavond een groot aandeel in de 6-2 zege op Toulouse. Barcelona is matig aan het seizoen begonnen na het vertrek van Neymar. De twee duels met Real Madrid om de Spaanse Super Cup gingen verloren. Zondag werd in Camp Nou in de eerste competitiewedstrijd weinig flitsend met 2-0 van Real Betis gewonnen.

De spelers van Barcelona drongen in de media aan op versterkingen. "Het doet me verdriet om mijn voormalige ploeggenoten ontevreden te zien. Ik heb daar nog altijd veel vrienden. Ik hoop dat het snel beter gaat met de club en dat we weer snel het echte Barcelona zullen zien", zei Neymar.