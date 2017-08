Frenkie de Jong hoopt dat basisplek begin is van doorbraak bij Ajax

Trainer Marcel Keizer besloot om na een reeks mindere wedstrijden De Jong de kans te geven in plaats van de ervaren Lasse Schöne. Voorin moest de jonge Kasper Dolberg juist plaatsmaken voor de gelouterde Klaas-Jan Huntelaar.

De Jong is vastberaden om snel een vaste waarde te worden bij Ajax. "Ik heb het al vaker gezegd: ik moet gewoon zorgen dat dit het jaar van mijn doorbraak wordt. Dat ik ergens in dit seizoen een basisplaats krijg en die niet meer weggeef", aldus de jeugdinternational na het duel met FC Groningen.

"Het liefst natuurlijk morgen al, maar ik heb er niet echt een bepaalde tijd voor uitgetrokken. Ik merk dat de fans positief zijn en dat ze hopen dat ik erin sta. Nu is het aan mij om het vertrouwen waar te maken en te zorgen dat ik goede wedstrijden speel."

Over zijn prestatie in het duel met FC Groningen, waarin Ajax de eerste zege van het seizoen boekte, was De Jong kritisch. "Het ging niet top. Het was oké, maar niet lekker. Ik had te weinig beslissende acties, het kan nog veel beter. Aan het einde werd het ook wel zwaar omdat ik veel heen en weer liep."

Schöne

In de slotfase van de wedstrijd van zondag kwam Schöne als vervanger voor De Jong in het veld en de Deen zorgde niet veel later met een fraaie knal voor de beslissende 3-1. De Jong gunde het zijn concurrent van harte.

"Lasse is echt een goede jongen en een goede voetballer. Hij helpt altijd uit zichzelf. Als ik iets vraag, staat hij altijd klaar. Ik heb nooit het gevoel dat hij me iets niet gunt", stak hij de loftrompet over de routinier van Ajax.

Onlangs lieten onder anderen aanvoerder Joël Veltman en Hakim Ziyech weten graag aankopen te zien bij Ajax, maar De Jong wilde zich niet uitlaten over het transferbeleid bij de Amsterdammers.

"Dat moet de directie maar bepalen. Directeur Marc Overmars houdt zich er vast wel mee bezig. Van mij hoeft er in ieder geval geen middenvelder bij", lachte hij. "Dan vind ik het verder allemaal prima."

Vorm

Net als de rest van zijn ploeggenoten hoopt De Jong dat Ajax na de winst op FC Groningen de stijgende lijn te pakken heeft en dat de 33-voudig landskampioen meer en meer in vorm komt. Hij baalde van de slechte seizoenstart.

"Ik beleefde het hetzelfde als iedereen. Als je bij Ajax een paar keer verliest, dan is dat gewoon slecht en is iedereen teleurgesteld. Ik hoop dat we weer gaan winnen en dat ik beter ben dan de andere middenvelders in de selectie. Dan zal ik vast wel gaan spelen."

Donderdag wachten De Jong en Ajax in Trondheim een zware klus. De Amsterdammers moeten dan tegen Rosenborg BK de 0-1 thuisnederlaag van vorige week in de play-offs van de Europa League wegwerken.