Barcelona en Real Madrid beginnen competitie met zakelijke zege

De wedstrijd van Barcelona in Camp Nou werd voorafgegaan door een indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag in de Catalaanse stad, waarbij deze week minstens veertien doden vielen.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers speelde de thuisploeg zonder rugnamen, in plaats daarvan stond er 'Barcelona' op de shirts.

Betis-verdediger Alin Tosca hielp Barcelona onbedoeld in het zadel. De Roemeen schampte in de 36e minuut een voorzet van Gerard Deulofeu en passeerde zo, onder druk van Messi, zijn eigen doelman. Drie minuten later maakte Sergi Roberto er op aangeven van Deulofeu 2-0 van.

Barcelona kreeg na rust kansen om verder uit te lopen, maar had weinig geluk. Lionel Messi raakte maar liefst drie keer de paal.

Cillessen

Marc-André ter Stegen kreeg in het doel van Barcelona opnieuw de voorkeur boven Jasper Cillessen, die genoegen moest nemen met een plaats op de bank. De Duitse keeper hield tegen Real Betis, waar de van PSV overgekomen Andres Guardado in de basis stond, zonder noemenswaardige problemen de nul.

Barcelona kreeg eerder deze week een eerste tikje te verwerken door over twee duels de strijd om de Spaanse Super Cup kansloos te verliezen van Real Madrid. De club raakte deze zomer Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro kwijt aan Paris Saint-Germain. Luis Suarez ontbreekt de komende weken door een blessure.

Real Madrid

Real Madrid overleefde in Galicië de eerste storm van Deportivo la Coruna om vervolgens na twintig minuten zelf toe te slaan. Gareth Bale scoorde op aangeven van Karim Benzema en maakte zo zijn eerste goal in tien officiële wedstrijden.

Zes minuten later was het opnieuw raak toen de Braziliaan Marcelo zijn landgenoot Casemiro in staat stelde om er 0-2 van te maken. Het derde doelpunt viel na een uur spelen en kwam op naam van Toni Kroos, na een assist van Bale.

Deportivo kreeg vlak voor tijd de uitgelezen kans op een eretreffer, maar Florin Andone schoot de toegekende penalty naast. Real Madrid beëindigde de wedstrijd met tien man nadat Sergio Ramos diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart had gekregen.

Real Madrid begon aan de competitie zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees gaf vorige week tijdens de Spaanse Super Cup tegen FC Barcelona de scheidsrechter een duw en kreeg daarvoor een schorsing van vijf duels.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Primera Division

Strootman

In Italië begon AS Roma aan het seizoen met een benauwde uitzege bij Atalanta Bergamo. De Serviër Aleksandar Kolarov maakte na een halfuur spelen uit een vrije trap het enige doelpunt.

Bij Roma speelde Kevin Strootman de hele wedstrijd mee. De geblesseerde Rick Karsdorp moet nog even op zijn debuut wachten. Hans Hateboer maakte de negentig minuten vol bij Atalanta Bergamo. Marten de Roon, die na een jaartje Middlesbrough weer is teruggekeerd bij zijn oude club, viel een kwartier voor tijd in.

Bij Atalanta was er ook een basisplaats voor Robin Gosens. De Duitser speelde de afgelopen vier jaar in Nederland voor Heracles Almelo en FC Dordrecht.

Lazio

Stefan de Vrij hield met Lazio maar één punt over aan de eerste competitiewedstrijd. Thuis tegen het gepromoveerde SPAL bleef het 0-0. Wesley Hoedt, die aast op een transfer naar Southampton, bleef in tegenstelling tot zijn ploeggenoot De Vrij de hele wedstrijd op de bank.

Bram Nuytinck ging met Udinese in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Chievo Verona. De Nederlandse verdediger, die is overgekomen van Anderlecht, speelde de hele wedstrijd mee. Timo Letschert was reserve bij Sassuolo, dat thuis tegen Genoa bleef steken op 0-0.

AC Milan maakte na de 6-0 zege in de Europa League tegen het Macedonische Shkendija ook in de competitie een goede indruk. Uit tegen Crotone, dat na een vroege rode kaart bijna de hele wedstrijd met tien man speelde, werd met 0-3 gewonnen.

Landskampioen Juventus begon zaterdag aan het nieuwe seizoen in de Serie A met een 3-0 thuiszege op Cagliari.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A