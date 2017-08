Kruijswijk baalt van nieuw tijdverlies op 'nerveuze dag' in Vuelta

"We moeten er nog wat in komen", aldus Kruiswijk op de site van zijn ploeg Lotto-Jumbo. "We wilden vandaag niet verrast worden, maar het is ons niet gelukt om tot het einde vooraan te blijven."

Kruijswijk eindigde zondag als vijftigste in de door wind gedomineerde etappe in Zuid-Frankrijk. Hij verloor dertien seconden op Vincenzo Nibali, acht op Esteban Chaves en vijf op renners als Chris Froome, Fabio Aru, Wilco Kelderman en Wout Poels.

De Brabander werd zaterdag met Lotto-Jumbo mede door een valpartij van twee renners slechts vijftiende werd in de ploegentijdrit, op veertig seconden van winnaar BMC. Kruijswijk staat daardoor na twee etappes in het klassement al op 57 seconden van leider Yves Lampaert.

"Ik hoop in deze ronde te groeien. De ritten die me liggen, moeten immers nog komen", zegt de klimmer.

Energie

Kruijswijk leek zondag ondanks de harde wind en het hoge tempo geen tijd te verliezen, totdat Quick-Step Floors het peloton in de laatste drie kilometer toch nog uit elkaar trok.

"Ik hoopte dat het ergste voorbij was, want we hadden al een nerveuze dag achter de rug", zegt Kruiswijk over de finale.

"De ploeg heeft goed werk verricht, maar uiteindelijk ging het alsnog mis. In de laatste anderhalve kilometer kwamen we op achterstand te zitten. De verschillen bleven gelukkig beperkt, maar deze dag heeft veel energie gekost."

Het peloton gaat maandag al de bergen is, wanneer er op weg naar Andorra twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie op het parcours liggen. Het is een van de vele bergritten in deze Vuelta en daarom zette ploegleider Addy Engels het tijdverlies van zondag in perspectief.

"Het is zonde dat we in de slotfase alsnog wat tijd hebben verloren. Maar dit tijdsverlies gaat niet het grote verschil maken over drie weken in Madrid."