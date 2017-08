Cocu: 'Hebben tegen NAC weer laten zien mentaal sterk te zijn'

"Na rust schakelden we een tandje bij en toen werd duidelijk dat NAC het in de laatste twintig minuten niet kon belopen. We hebben het op een heel goede manier afgemaakt", aldus Cocu in het Rat Verlegh Stadion tegen FOX Sports.

PSV had het in de beginfase nog behoorlijk lastig met het gretige NAC en ging met 1-1 de rust in. In de tweede helft maakten de bezoekers het kwaliteitsverschil duidelijk en bepaalden Marco van Ginkel, Hirving Lozano en Jorrit Hendrix de eindstand op 1-4.

Cocu erkende dat zijn ploeg een lastig begin kende in Breda. "Er heerste een geweldige sfeer in het stadion en we kregen in de eerste acht minuten al een paar corners tegen. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, hadden wij de controle. We hebben weer laten zien dat we mentaal sterk zijn, bij kunnen schakelen en goals kunnen maken."

Vloet

De coach was eveneens onder de indruk van de manier waarop NAC de strijd aanging met PSV. "Vooral de jongens die worden gehuurd van Manchester City zijn technisch heel sterk", constateerde Cocu, die daarnaast ook genoot van het spel van Rai Vloet.

De aanvaller, die van 2013 tot 2017 onder contract stond bij PSV, kwam wel goed weg na een harde charge op Van Ginkel. "Het is duidelijk welke kaart daar voor gegeven had moeten worden. Verder heb ik echt van hem genoten. Hij moet zich niet laten verleiden en zich gewoon op het voetbal richten", aldus Cocu.

PSV speelt volgende week een thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade.

