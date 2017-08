Chelsea klopt Tottenham op Wembley, Neymar weer belangrijk voor PSG

Chelsea kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een schitterend genomen vrije trap van Alonso. Door een eigen doelpunt van Michy Batshuayi kwam Tottenham in de 82e minuut op gelijke hoogte, maar twee minuten voor tijd kroonde Alonso zich alsnog tot matchwinner. Hij verraste doelman Hugo Lloris met een schot in de korte hoek.

Bij Tottenham, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Premier League, mocht Vincent Janssen pas in blessuretijd invallen. Reservedoelman Michel Vorm bleef de hele wedstrijd op de bank.

Chelsea herstelde zich goed van de valse start in de competitie. Vorige week werd thuis verrassend met 2-3 verloren van Burnley. Chelsea sloot dat duel na rode kaarten voor Cesc Fabregas en Gary Cahill af met negen man. Tottenham begon met een 0-2 zege bij Newcastle United.

Wembley

Tottenham speelt dit seizoen alle thuiswedstrijden op Wembley. Rond het eigen White Hart Lane verrijst momenteel een nieuw stadion, dat plaats zal bieden aan 60.000 toeschouwers en in 2018 klaar moet zijn.

De Londense club speelde vorig seizoen de Europese thuiswedstrijden al op Wembley, maar zonder veel succes. Twee van de vier duels gingen verloren, alleen CSKA Moskou werd geklopt.

Huddersfield

Rajiv van La Parra won met Huddersfield Town ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Na de 0-3 uitzege bij het Crystal Palace van Frank de Boer eindigde de thuiswedstrijd tegen Newcastle United zondag in 1-0.

Met de Nederlandse buitenspeler in de basis maakte Huddersfield direct na rust het verschil. De Australiër Aaron Mooy werd matchwinner met een treffer in de 50e minuut. Van La Parra werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Neymar

In Frankrijk wist Neymar bij Paris Saint-Germain opnieuw de ogen op zich gericht. De Braziliaanse aanwinst debuteerde vorige week bij de Franse club met één goal en één assist tegen Guingamp, maar was deze keer nog productiever.

Nadat Toulouse in het Parc des Princes verrassend op voorsprong was gekomen, maakte Neymar in de 31e minuut gelijk. Vier minuten later gaf hij de assist op de 2-1 van Adrien Rabiot. Een kwartier voor tijd maakte Edinson Cavani er uit een door Neymar afgedwongen penalty zelfs 3-1 van.

Nadat Toulouse nog iets terug had gedaan, liep PSG in de slotfase uit naar 6-2. Neymar gaf de assist op de vijfde Parijse treffer van Layvin Kurzawa en zorgde daarna zelf voor het slotakkoord.

PSG is na drie speelronden in de Ligue 1 nog zonder puntenverlies en staat op doelsaldo boven AS Monaco en Saint-Étienne.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1

Willems

In Duitsland debuteerde Jetro Willems bij Eintracht Frankfurt met een 0-0 gelijkspel bij SC Freiburg. De van PSV overgekomen Nederlander speelde als linkermiddenvelder de hele wedstrijd mee. Bij Frankfurt stond ook Jonathan de Guzman in de basis.

Borussia Dortmund gaat voorlopig aan kop in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz won zaterdag met 0-3 van het VfL Wolfsburg van trainer Andries Jonker.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Van Persie

In Turkije wist Robin van Persie met Fenerbahçe ook de tweede competitiewedstrijd niet te winnen. Na het gelijkspel bij nieuwkomer Göztepe (2-2) speelde de Turkse nummer drie van vorig seizoen in eigen huis weer gelijk met dezelfde cijfers tegen Trabzonspor: 2-2.

Na vijf minuten zette Burak Yilmaz de bezoekers al op voorsprong. Vlak voor het rustsignaal maakte Alper Potuk de gelijkmaker. Een klein kwartier na de hervatting was het Olcay Sahan die Trabzonspor weer het voordeel gaf.

Van Persie stond toen al niet meer binnen de lijnen. De 34-jarige Nederlander kwam na de rust niet meer terug op het veld. Zes minuten voor tijd maakte de kleine Franse middenvelder Mathieu Valbuena vanaf de strafschopstip de 2-2.

Rosenborg

Rosenborg BK beleefde een slechte generale voor de return tegen Ajax in de play-offs voor de Europa League. De Noorse kampioen verloor thuis met 0-1 van FK Haugesund. In de 26e minuut schoot Tore Reginiussen in zijn eigen doel.

Rosenborg speelde overigens met een B-elftal. Ten opzichte van de met 0-1 gewonnen wedstrijd in de Arena stonden alleen doelman André Hansen, verdediger Birger Meling en aanvaller Nicklas Bendtner in de basis. Rosenborg blijft ondanks de nederlaag koploper in Noorwegen.