Chelsea klopt Tottenham door goals Alonso, Strootman wint met Roma

Alonso scoorde halverwege de eerste helft uit een schitterend genomen vrije trap. Door een eigen doelpunt van Michy Batshuayi kwam Tottenham in de 82e minuut op gelijke hoogte, maar twee minuten voor tijd kroonde Alonso zich alsnog tot matchwinner. Hij verraste doelman Hugo Lloris met een schot in de korte hoek.

Bij Tottenham, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Premier League, mocht Vincent Janssen pas in blessuretijd invallen. Reservedoelman Michel Vorm bleef de hele wedstrijd op de bank.

Chelsea herstelde zich goed van de valse start in de competitie. Vorige week werd thuis verrassend met 2-3 verloren van Burnley. Chelsea sloot dat duel na rode kaarten voor Cesc Fabregas en Gary Cahill af met negen man. Tottenham begon met een 0-2 zege bij Newcastle United.

Wembley

Tottenham speelt dit seizoen alle thuiswedstrijden op Wembley. Rond het eigen White Hart Lane verrijst momenteel een nieuw stadion, dat plaats zal bieden aan 60.000 toeschouwers en in 2018 klaar moet zijn.

De Londense club speelde vorig seizoen de Europese thuiswedstrijden al op Wembley, maar zonder veel succes. Twee van de vier duels gingen verloren, alleen CSKA Moskou werd geklopt.

Huddersfield

Rajiv van La Parra won met Huddersfield Town ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Na de 0-3 uitzege bij het Crystal Palace van Frank de Boer eindigde de thuiswedstrijd tegen Newcastle United zondag in 1-0.

Met de Nederlandse buitenspeler in de basis maakte Huddersfield direct na rust het verschil. De Australiër Aaron Mooy werd matchwinner met een treffer in de 50e minuut. Van La Parra werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Strootman

AS Roma begon aan het seizoen met een benauwde uitzege bij Atalanta Bergamo. De Serviër Aleksandar Kolarov maakte na een halfuur spelen uit een vrije trap het enige doelpunt.

Bij Roma speelde Kevin Strootman de hele wedstrijd mee. De geblesseerde Rick Karsdorp moet nog even op zijn debuut wachten. Hans Hateboer maakte de negentig minuten vol bij Atalanta Bergamo. Marten de Roon, die na een jaartje Middlesbrough weer is teruggekeerd bij zijn oude club, viel een kwartier voor tijd in.

Bij Atalanta was er ook een basisplaats voor Robin Gosens. De Duitser speelde de afgelopen vier jaar in Nederland voor Heracles Almelo en FC Dordrecht.

Landskampioen Juventus opende het nieuwe seizoen in de Serie A zaterdag met een 3-0 thuiszege op Cagliari. Zondagavond om 20.45 uur staan er nog zeven wedstrijden op het programma.

Willems

In Duitsland debuteerde Jetro Willems bij Eintracht Frankfurt met een 0-0 gelijkspel bij SC Freiburg. De van PSV overgekomen Nederlander speelde als linkermiddenvelder de hele wedstrijd mee. Bij Frankfurt stond ook Jonathan de Guzman in de basis.

Borussia Dortmund gaat voorlopig aan kop in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz won zaterdag met 0-3 van het VfL Wolfsburg van trainer Andries Jonker.

Rosenborg

Rosenborg BK beleefde een slechte generale voor de return tegen Ajax in de play-offs voor de Europa League. De Noorse kampioen verloor thuis met 0-1 van FK Haugesund. In de 26e minuut schoot Tore Reginiussen in zijn eigen doel.

Rosenborg speelde overigens met een B-elftal. Ten opzichte van de met 0-1 gewonnen wedstrijd in de Arena stonden alleen doelman André Hansen, verdediger Birger Meling en aanvaller Nicklas Bendtner in de basis. Rosenborg blijft ondanks de nederlaag koploper in Noorwegen.