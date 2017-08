PSV overtuigt na rust en boekt ruime uitzege op NAC Breda

PSV had het in de beginfase nog lastig in het Rat Verlegh Stadion, al kwam de ploeg van trainer Phillip Cocu wel op voorsprong. Steven Bergwijn tekende na zeventien minuten voor de openingstreffer.

Thierry Ambrose schoot NAC vier minuten voor rust vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte. Een kwartier na rust kwam PSV wederom op voorsprong via aanvoerder Marco van Ginkel. Hirving Lozano gooide het duel negen minuten later op slot en Jorrit Hendrix deed vlak voor tijd nog een duit in het zakje: 1-4.

PSV, dat zich dit seizoen door de vroege uitschakeling in de Europa League kan richten op de Eredivisie en de KNVB-beker, heeft nu zes punten uit twee wedstrijden. De ploeg van Cocu was vorige week al te sterk voor AZ (3-2).

NAC verloor in de eerste speelronde van Vitesse en dus is de ploeg van trainer Stijn Vreven nog puntloos.

Bergwijn

NAC begon gretig aan het eerste thuisduel in de Eredivisie sinds 2015. PSV werd onder druk gezet, al leverde het geen grote kansen op voor de thuisploeg.

De bezoekers lieten zich na een stormachtige openingsfase ook voor het vijandige doel zien en kwamen na zeventien minuten direct op voorsprong. Bergwijn kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten en werkte binnen. De openingstreffer hielp PSV wat in de wedstrijd, terwijl NAC op zoek ging naar de gelijkmaker.

Mogelijkheden voor Paolo Fernandes (redding Zoet) en ex-PSV'er Rai Vloet (vrije trap over) misten finesse, maar vier minuten voor rust had het thuispubliek alsnog reden tot juichen. Scheidsrechter Pol van Boekel legde de bal op de stip na een lichte overtreding van Derrick Luckassen en Ambrose liet Zoet kansloos vanaf elf meter.

Van Ginkel

PSV had het weliswaar niet makkelijk bij NAC, maar kreeg in de tweede helft wel de beste kansen. Zo moest doelman Andries Noppert alles in het werk stellen om een volley van Hendrix uit het doel te boksen.

Na zestig minuten moest de goalie alsnog voor de tweede keer deze wedstrijd capituleren. Een corner van Lozano belandde op het hoofd van Van Ginkel, die de bal op zeer fraaie wijze achter Noppert in de verre hoek kopte.

NAC was nog niet bekomen van de nieuwe achterstand of PSV had de marge in Breda al vergroot naar twee. Lozano, de aangever bij de 1-2, haalde uit aan de rand van het strafschopsgebied en zag zijn geplaatste schot in de hoek verdwijnen.

Na de derde Eindhovense treffer leek NAC moegestreden en hoopte PSV aan het doelsaldo te werken, maar onder anderen Jürgen Locadia, Lozano en invaller Luuk de Jong vonden Noppert op hun weg. Uiteindelijk lukte het Hendrix in de slotfase nog wel om de eindstand op 1-4 te bepalen.

