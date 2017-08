Huntelaar noemt eerste treffer na terugkeer bij Ajax 'speciaal'

"Het is zeker speciaal voor me dat ik in mijn eerste competitieduel in dit stadion sinds mijn terugkeer bij Ajax gelijk scoor", aldus Huntelaar voor de camera van FOX Sports.

De 34-jarige routinier kreeg zaterdag van trainer Marcel Keizer te horen dat hij in de punt van de aanval de voorkeur zou krijgen boven Kasper Dolberg.

De 1-0 in de 38e minuut betekende alweer Huntelaars 110e doelpunt in het shirt van Ajax, maar zijn eerste sinds 9 november 2008. "Dat is een mooi aantal", zei de 76-voudig Oranje-international nuchter.

Huntelaar vond de overwinning van Ajax op FC Groningen meer dan terecht. "Ik denk dat we goed speelden, veel druk hadden en op zoek waren naar het moment dat we vrij konden komen, zo dicht mogelijk bij de goal. Vaak was dat via de zijkant, veel over links, en dan probeerden we met voorzetten gevaarlijk te worden."

Transferbeleid

Ondanks zijn treffer kwam Huntelaar in de eerste helft weinig in het spel voor. Hij raakte slechts negen keer de bal aan.

"Dat had ook een beetje met de tegenstander te maken", beweerde Huntelaar. "Ze stonden heel ver terug, dan ligt de ruimte aan de zijkanten en dan weet je dat je minder ballen krijgt. De tweede helft was dat wat meer het geval omdat het wat opener was."

Huntelaar wilde niet al te diep ingaan op vragen over het transferbeleid van Ajax. "Ik denk dat we ons moeten focussen op het sportieve. Andere mensen doen dat over andere zaken, wij moeten dat niet doen. Je moet geen energie verliezen aan randzaken. We moeten niet veel praten, maar concentreren op het voetbal."

Keizer

Keizer bleef ook na het eerste succesje van Ajax kritisch op zijn ploeg. "We hebben het de eerste vijftig minuten goed gedaan. Maar na de 2-0 gaan we toch weer vrijer spelen. En in de positie waarin we zitten, is het niet lekker dat dan die 2-1 valt. Maar goed, daarna hebben we het duel wel weer over de streep getrokken.''

Keizer was tevreden over Hakim Ziyech, die het doelpunt van Huntelaar voorbereidde en zelf voor 2-0 zorgde. "Hij vertelde me afgelopen week dat hij beter wil en moet. Dat heeft hij wel laten zien. Cerny had er ook zin in. Terwijl ik hem pas vanochtend heb verteld dat hij de zieke Amin Younes moest vervangen.''

Keizer passeerde niet alleen Dolberg. Ook Lasse Schöne moest vanaf de bank beginnen, maar hij tekende als invaller wel voor 3-1. Keizer weigerde van een gouden wissel te spreken. "Nee hoor, het is vaak raak als Lasse in het strafschopgebied mag schieten. Dat is zijn kwaliteit."