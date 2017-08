FC Utrecht simpel langs Willem II, gelijkspel bij Sparta-PEC

FC Utrecht had de eenvoudige zege op Willem II te danken aan een ijzersterk begin. Na zeven minuten stond het al 2-0 door treffers van Zakaria Labyad en Cyriel Dessers.

In de tweede helft maakte Bilal Ould-Chikh zijn rentree in de Eredivisie. De voormalig aanvaller van FC Twente, die deze zomer transfervrij overkwam nadat zijn contract bij Benfica werd ontbonden, loste na 58 minuten doelpuntenmaker Dessers af.

De zege op Willem II is de derde overwinning op rij voor FC Utrecht, dat het nieuwe seizoen in de Eredivisie vorige week opende met een 0-3 zege bij ADO Den Haag. Afgelopen donderdag was de ploeg van trainer Erik ten Hag knap met 1-0 te sterk voor Zenit Sint-Petersburg in de heenwedstrijd van de play-offs in de Europa League.

FC Utrecht heeft net als koploper VVV-Venlo, Feyenoord en Vitesse zes punten uit twee wedstrijden. Willem II pakte nog geen punt dit seizoen.

Labyad

FC Utrecht was door de goede resultaten van de afgelopen weken gesterkt in het vertrouwen en dat betaalde zich razendsnel uit tegen Willem II. Labyad tekende al na twee minuten voor de openingstreffer.

De middenvelder zag zijn schot in eerste instantie geblokt worden, maar kreeg de bal met enig fortuin opnieuw voor zijn voeten en maakte daar optimaal gebruik van.

Vijf minuten later had het thuispubliek opnieuw reden tot juichen, al leek spits Lukas Görtler de kans eerst te verprutsen door de bal te ver voor zich uit te spelen. De aanwinst kreeg de bal na een hard duel met doelman Timon Wellenreuther echter nog bij Dessers, die door mocht van scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de stand op 2-0 bracht.

FC Utrecht kwam in de tweede helft niet meer in de problemen en kan zich met vertrouwen opmaken voor de return tegen Zenit van donderdag (aftrap 19.00 uur). De Russen waren in de eigen competitie met 0-1 te sterk voor Amkar Perm dankzij een treffer van Aleksandr Kokorin.

Sparta-PEC

De wedstrijd tussen Sparta en PEC leverde geen winnaar op. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht op het Kasteel (1-1). Youness Mokhtar zette PEC in de dertiende minuut op voorsprong, maar negen minuten later bracht debutant Robert Mühren de thuisclub alweer langszij.

Sparta herstelde zich met de remise enigszins van de forse nederlaag van vorige week bij VVV-Venlo (3-0). PEC mag zich na de winst van zeven dagen geleden op Roda JC (4-2) nog ongeslagen noemen.

De 0-1 van PEC tegen Sparta mocht er zijn. Na een aanval over veel schijven kwam de bal voor de voeten van Mokhtar terecht. De aanvaller had vervolgens weinig moeite om van dichtbij doelman Roy Kortsmit te passeren.

Sparta had het lastig in de openingsfase maar herstelde het evenwicht in de 23e minuut toen Mühren, gehuurd van Zulte Waregem, al in de eerste wedstrijd voor zijn nieuwe team scoorde.

Penalty

PEC maakte in de tweede helft de meeste aanspraak op de zege. Mokhtar kreeg echter geen penalty toen hij licht werd aangetikt. Mustafa Saymak bleef in de slotfase niet koelbloedig toen hij alleen voor Kortsmit stond.

Loris Brogno speelde de hele wedstrijd voor Sparta. De buitenspeler kreeg vorige week geen speeltijd in Venlo, waarna zijn vriendin op sociale media kritisch was op trainer Alex Pastoor.

