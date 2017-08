Ajax boekt mede dankzij Huntelaar eerste zege van seizoen

Spits Klaas-Jan Huntelaar begon in de basis bij de thuisploeg en dat vertrouwen betaalde hij terug door in de eerste helft de score te openen. Hakim Ziyech maakte er na rust 2-0 van.

Oussama Idrissi scoorde tegen namens de formatie van coach Ernest Faber, maar spannend werd het nooit en in de slotfase zorgde Lasse Schöne voor Ajax' derde treffer.

Ajax wachtte al vier officiële duels op winst. De eerste wedstrijden van het seizoen tegen OGC Nice (twee keer), Heracles Almelo en Rosenborg BK leverden geen zege op.

Keizer, die zijn eerste overwinning als Ajax-trainer mag bijschrijven, had zijn basiself tegen FC Groningen flink gewijzigd. Vaclav Cerny speelde in plaats van de zieke Amin Younes, terwijl Huntelaar en Frenkie de Jong de voorkeur kregen boven Kasper Dolberg en Schöne.

Donderdag wacht Ajax in Trondheim een zware klus. De Amsterdammers moeten dan tegen Rosenborg BK de 0-1 thuisnederlaag van vorige week in de play-offs van de Europa League wegwerken.

Paal

Ajax begon zondag goed aan het thuisduel met FC Groningen, zonder aanvankelijk tot veel kansen te komen. De eerste was na een minuut of vijf voor Cerny, die zijn schot gekeerd zag worden door doelman Sergio Padt.

De thuisploeg had een overwicht en na ruim een kwartier leek dat een voorsprong op te leveren. Keeper Padt had geen antwoord op een laag schot van Ziyech, maar de spelmaker trof de paal.

Het restant van de eerste helft verliep grotendeels gezapig. Ajax had veruit het meeste balbezit, maar kwam amper tot mogelijkheden en de bezoekers uit Groningen zorgden eigenlijk helemaal niet voor gevaar voor het doel van keeper Andre Onana.

Acht minuten voor rust werd dan toch de ban gebroken. Ziyech zette goed voor en Huntelaar kopte in zijn 150e Eredivisieduel onberispelijk raak. Het betekende het eerste Eredivisiedoelpunt sinds 9 november 2008 voor de spits die deze zomer terugkeerde bij Ajax.

Kluivert

In de tweede helft was het bijna direct voor de tweede keer raak voor Ajax. Justin Kluivert stoomde op door het midden, maar een prima reflex van doelman Padt voorkwam een treffer van de jonge buitenspeler.

Het tweede doelpunt kwam er niet veel later alsnog. Ziyech ontving de bal in de 48e minuut in het zestienmetergebied en haalde venijnig uit in de verre hoek: 2-0.

Aan het spelbeeld veranderde er niets in de tweede helft. Ajax was de bovenliggende partij en FC Groningen creëerde bijna niets. Het was aan slordigheidjes van de thuisploeg te wijten dat de score niet verder opliep.

Het was dan ook verrassend dat FC Groningen een kleine twintig minuten voor het einde toch de aansluitingstreffer maakte. Idrissi vuurde prachtig raak in de verre hoek. Het krachtsverschil bleef en invaller Schöne liet de Arena nog een keer juichen door een fraaie uithaal.

Dankzij de winst heeft Ajax drie punten uit twee wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen speelde in de eerste speelronde met 3-3 gelijk tegen sc Heerenveen en wacht dus nog op de eerste zege.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma van de Eredivisie