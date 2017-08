Overmars: 'Misschien zetten we te veel in op eigen jeugd'

"Misschien zetten we wel te veel in op eigen jeugd", aldus Overmars voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Groningen voor de camera van de NOS.

"We houden vaak in onze selectie een plekje open voor eigen spelers. Maar als het dan in de voorbereiding tegenvalt, kom je klem te zitten. Zetten we niet te veel in op eigen jeugd? Die vraag moeten we onszelf intern kritisch stellen...",

Ajax raakte deze zomer al belangrijke krachten als Davy Klaassen en Davinson Sanchez kwijt, maar haalde tot frustratie van de supporters vooralsnog geen directe versterkingen.

"Wat je leest en hoort is dat Ajax niet het geld wil uitgeven dat de club op de bank heeft. Dat is niet correct", beweert Overmars.

"We willen echt wel wat uitgeven. Als het de juiste speler is, is het bedrag niet echt belangrijk. We ondervinden de naweeën van een goed seizoen, waarin we ons Europees op de kaart hebben gezet. Daar betalen we nu de tol voor."

Wöber

Het heeft er wel alle schijn van dat trainer Marcel Keizer binnenkort de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber van Rapid Wien op het trainingsveld kan verwelkomen. "We zijn al twee maanden met hem bezig", gaf Overmars te kennen. "In het begin leek het niet te lukken. Hopelijk kunnen we het nu snel afronden."

Overmars is het ook niet eens met de mensen die zeggen dat Ajax met veertig miljoen euro te weinig heeft gekregen voor de naar Tottenham Hotspur vertrokken Sanchez. "Zij verliezen de realiteit een beetje uit het oog. Het is verschrikkelijk veel geld."

Op de vraag of Kasper Dolberg na 31 augustus nog in het shirt van Ajax te bewonderen zal zijn, kon Overmars niet echt een duidelijk antwoord geven. "Hij moet eerst weer goed gaan voetballen. Dat geldt overigens voor meerdere spelers. Het team is nog niet in vorm."

"We hebben natuurlijk een vrij heftige voorbereiding gehad. Ik denk dat de slotfase van vorig seizoen ook nog meespeelt. Tien weken geleden stonden we nog in de Europa League-finale. Soms is het dan zo dat spelers moeite hebben om de knop om te zetten. Ze moeten hun werk doen, arbeid leveren en dan komt de rest vanzelf."