Van Bronckhorst en Boëtius zien genoeg verbeterpunten na zege Feyenoord

"In de tweede helft vond ik ons een stuk minder dan in de eerste helft", zei trainer Van Bronckhorst tegen FOX Sports. "We moeten slimmer zijn, langer de bal in bezit houden. Veel keuzes aan de bal waren niet de goede."

Ook in defensief opzicht was Van Bronckhorst niet volledig tevreden. "We maakten te veel overtredingen rond de eigen zestienmeter, daardoor geef je Excelsior de kans om gevaarlijk te worden."

Feyenoord is na twee moeizame zeges nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Vorige week werd met 2-1 van FC Twente gewonnen. "Ook vandaag tegen Excelsior was het een verdiende overwinning", vond de trainer. "Maar we maakten het onszelf onnodig moeilijk."

"In de eerste helft haalden we een hoog niveau. In de tweede helft waren we een stuk minder. Dan moet je doen wat er gevraagd wordt om de overwinning binnen te slepen en dat hebben we goed gedaan."

Boëtius

Boëtius maakte in de achttiende minuut de winnende treffer. Tot aan de blessuretijd van de tweede helft was dat de enige doelpoging tussen de palen van Feyenoord.

"Het was niet de mooiste wedstrijd", besefte de matchwinner. "Wel was er veel vechtlust van beide kanten. We begonnen met veel energie, in het eerste half uur hebben we de toon gezet voor rest van de wedstrijd."

De linksbuiten, die na twee mindere seizoenen bij FC Basel deze zomer terugkeerde in De Kuip, kon na goed werk van Tonny Vilhena de bal achter Excelsior-doelman Alessandro Damen schuiven.

"Tonny deed het heel goed, ik riep om de bal en hij gaf hem op het juiste moment", keek Boëtius terug op zijn goal. "Beetje bij beetje gaat het beter lopen bij ons. Excelsior-uit is lastig, we kunnen blij zijn met de overwinning."

Larsson

Met Sam Larsson krijgt Boëtius er waarschijnlijk een concurrent bij. Naar verwachting wordt de linksbuiten van sc Heerenveen maandag in De Kuip gepresenteerd als aanwinst.

"Concurrentie is belangrijk, we willen het team zo sterk mogelijk hebben. 'Samba Sam' is een goede voetballer, laat hem maar komen", zei Boëtius. "Hij zal spelen of ik. Ik zal m'n uiterste best doen om in de basis te blijven."

Donderdag komt Feyenoord bij de loting voor de Champions League te weten tegen welke drie clubs de landskampioen uitkomt in de poulefase. Volgende week zondag spelen de Rotterdammers in de derde speelronde van de Eredivisie thuis tegen Willem II.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma van de Eredivisie