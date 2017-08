Feyenoord in Rotterdamse derby nipt te sterk voor Excelsior

De enige treffer van het bij tijd en wijlen saaie duel kwam in de achttiende minuut op naam van Jean-Paul Boëtius.

Het was voor de 23-jarige aanvaller zijn eerste officiële doelpunt na zijn terugkeer in Rotterdam-Zuid.

Door de overwinning stijgt Feyenoord naar de derde plaats op de ranglijst. Ook Vitesse (eerste) en VVV-Venlo (tweede) zijn nog altijd zonder puntenverlies.

Excelsior blijft op drie punten steken en is terug te vinden op de tiende stek.

Bewondering

Waar Feyenoord precies dertien weken geleden nog kansloos met 3-0 onderuit ging in het Van Donge & De Roo Stadion en daardoor het kampioenschap met een week moest uitstellen, had de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst deze zondag de boel wel aardig onder controle.

Feyenoord werd daarbij ook geholpen door de vroege voorsprong. De aanval waaruit de 0-1 viel, oogstte bewondering. Tonny Vilhena kapte op de rand van het vijandelijke strafschopgebied knap twee Excelsior-verdedigers uit en legde de bal panklaar voor de voeten van Boëtius, voor wie het een koud kunstje was om doelman Alessandro Damen in de verre hoek te passeren.

Feyenoord had het zichzelf nog makkelijker kunnen maken als Nicolai Jörgensen drie minuten later voor de 0-2 had gezorgd. De Eredivisie-topscorer van vorig jaar kreeg de bal uit een hoekschop een tikkeltje gelukkig in bezit en schoot het leer van dichtbij naast de goal van Damen.

Daarna kroop Excelsior eindelijk wat meer uit zijn schulp en dat leverde in de dertigste minuut zowaar bijna de gelijkmaker op. Stanley Elbers slaagde er net niet in om een scherpe voorzet van Zakaria El Azzouzi succesvol te verlengen.

Startsein

Het was wel het startsein voor wat meer druk van Excelsior op het doel van de weer van een rugblessure herstelde Brad Jones, die echter pas in de 63e minuut voor de eerste keer handelend moest optreden. De Australiër had geen moeite met een kopbal van Wout Faes uit een vrije trap van Ryan Koolwijk.

Jones moest in de 71e minuut beduidend meer zijn best doen bij een inzet van Milan Massop. De linksback probeerde uit wederom een vrije trap van Koolwijk de keeper van Feyenoord te verschalken in de korte hoek, maar Jones reageerde attent met zijn benen.

Feyenoord kon er zelf in de tweede helft teleurstellend weinig tegenover stellen, al meende het elftal een aantal keer recht te hebben gehad op een strafschop. Scheidsrechter Björn Kuipers wilde er niet aan, waardoor het tot aan het laatste fluitsignaal spannend bleef. Feyenoord hield wel stand en kan dus rustig afwachten wat de concurrentie later op zondag doet.

