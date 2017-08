Sneijder stelt na debuut bij Nice nog tijd nodig te hebben

Met Sneijder 85 minuten tussen de lijnen boekte Nice zaterdagavond zijn eerste zege van het seizoen. Guingamp werd met 2-0 verslagen.

"Ik voel me goed, vooral dankzij de overwinning. Dan voel je je altijd goed", zei Sneijder tegen Canal+.

"Ik weet dat het nog beter kan. Het was pas mijn eerste wedstrijd, dus ik moet mijn medespelers nog beter leren kennen. Dat is nu het belangrijkste", aldus de 33-jarige middenvelder.

Sneijder tekende eerder deze maand transfervrij bij Nice, nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden. De middenvelder had een trainingsachterstand.

Napoli

Bij zijn presentatie in Nice ruim een week geleden zei Sneijder zich te richten op de wedstrijd van dinsdag tegen Napoli in de play-offs voor de Champions League. Trainer Lucien Favre vond de 131-voudig international van Oranje zaterdag al fit genoeg voor een bijna volledige wedstrijd.

"In de tweede helft speelde ik beter dan in de eerste helft, maar ik heb nog tijd nodig", verklaarde Sneijder. "Ik ben blij met mijn eerste wedstrijd en de thuisoverwinning. Nu moeten we ons op de volgende wedstrijd richten."

Dinsdag heeft Nice nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de Champions League. Dan moet de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan gemaakt worden.

Nice was eerder in de voorronde van de Champions League te sterk voor Ajax (1-1 en 2-2). De nummer drie van vorig jaar in de Ligue 1 verloor zijn eerste twee competitieduels dit seizoen.

De wedstrijd tussen Nice en Napoli begint dinsdag om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl en de NUsport-app.